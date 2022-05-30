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自己擼造型? 廣州「齊瀏海」獅子 一臉憂鬱火上熱搜

記者陳政錄／綜合報導
廣州動物園一獅子的齊瀏海造型，引起網友議論。（取材自珠江新聞）
廣州動物園一獅子的齊瀏海造型，引起網友議論。（取材自珠江新聞）

在天津動物園國字臉猴子暴紅後，近日廣州動物園內，一隻獅子「阿杭」被發現竟然梳著一頭柔順的「齊瀏海」，配上呆萌表情成為網民焦點。有人質疑這是否被刻意修剪而成，園方回應稱，「絕對是純天然、無人工打扮的痕跡」，強調髮型是被牠自己「擼」出來的。

來源：YouTube

微博等社交平台上畫面顯示，雄獅「阿杭」，頂上鬃毛有明顯的「齊瀏海」造型，搭配半瞇的小眼睛，以及柔順的毛髮，引起遊客關注。

有網友形容牠的造型是「漫畫瀏海」，有人說「憨憨的模樣好可愛」，但也有人詢問「獅子造型是否為人工修剪」，擔心牠會因此「感到自卑」。

留了齊瀏海的公獅阿杭有母獅作伴。(取材自南方+)
留了齊瀏海的公獅阿杭有母獅作伴。(取材自南方+)

對此，動物園工作人員回應表示，在阿杭暴紅前，工作人員和志願者就已經發現這個情況，「只是牠的瀏海造型不固定，有時候會塌下來，有時候會被牠自己擼上去一點，恰好這次有遊客拍到了它毛髮柔順的照片」，強調絕對是純天然。

園方還稱，阿杭的毛髮之所以和其他獅子不同，是因為自然界中存在「生物的多樣性」。有工作人員補充，除了正常清潔環境外，園方不會真的去剪牠的頭髮，因為「我們真的不敢。」

綜合珠江新聞、觸電新聞報導，雄獅「阿杭」是一隻白獅，為克魯格獅的變種，該品種原產於非洲。2009年出生的牠，是於2015年從杭州引到廣州動物園生活。

有網友稱，白化非洲獅從爆炸頭變成了齊瀏海，懷疑是有人給它剪了頭髮。(取材自南方+...
有網友稱，白化非洲獅從爆炸頭變成了齊瀏海，懷疑是有人給它剪了頭髮。(取材自南方+)
獅子阿杭的造型暴紅。(取材自珠江新聞）
獅子阿杭的造型暴紅。(取材自珠江新聞）

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