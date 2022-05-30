「誇誇群群主」馬斯克又誇讚中國了 這回談再生能源

馬斯克再誇中國。（取材自財新網／視覺中國圖）

特斯拉 CEO馬斯克 又誇讚中國了。馬斯克30日發布微博稱「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車 領域正處於世界領先地位。無論你怎麼看中國，這都是事實」。

澎湃新聞報導，稍早前，推特用戶World of Statistics發布了一份「全球風電裝機量前15名榜單」，榜單顯示，中國以328973兆瓦高居榜首，而排在第二名的美國為132738兆瓦，還不到中國的一半。馬斯克遂在推文下留言稱，「中國在可再生能源發電和電動汽車方面領先世界」。

馬斯克稱，中國在再生能源發電和電動汽車領域處於世界領先地位。（微博截圖）

報導稱，馬斯克被不少中國網友戲稱為「中國誇誇群群主」。兩周前，馬斯克在回應關於收購推特的問題時，還對微信的模式盛讚有加：「如果你身在中國，基本上就要依賴微信生活。微信功能強大，類似於推特加PayPal支付，再加上其他各種功能，這些功能融為一體。介面也很棒，這真是一個很好的APP」。

馬斯克最常點讚的內容還是與特斯拉相關。馬斯克日前在英國金融時報舉辦的一場視訊對話中表示：「中國有很多非常有才華、勤奮的人，他們堅信製造業。他們不僅會熬夜，凌晨三點也兢兢業業地工作，甚至根本不離開工廠。而美國人則儘量不去上班」。

特斯拉上海超級工廠目前已是特斯拉全球主要的出口中心。去年，特斯拉上海超級工廠實現超過16萬輛汽車的海外市場交付，滿足歐洲、亞洲10多個國家和地區的需求。

疫情後，特斯拉上海超級工廠已於4月19日正式復工復產。今年1月到4月，特斯拉上海超級工廠共交付逾18萬輛汽車。

浦東新區科經委日前透露，從5月24日開始，位於浦東臨港的特斯拉上海工廠的日產量達到2600輛電動汽車。

馬斯克此前表示，特斯拉上海超級工廠已經恢復了「相當高水準」的產能，今年有望生產150萬輛汽車，較2021的產量增加50%以上。他日前也曾提到，計畫在當地建設第二家工廠，以期將上海的生產力拉高至1年200萬輛。