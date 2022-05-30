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中國003航母將下水？ 網民質疑除非「私下趕工」

中國新聞組／北京30日電
這是近日網上開始流傳的一張圖， 也就是江南造船廠正在建造中的003航母。（視頻截圖）
這是近日網上開始流傳的一張圖， 也就是江南造船廠正在建造中的003航母。（視頻截圖）

中國自媒體日前發文，稱中國第三艘航母或於6月3日下水。上海江南造船廠所在地崇明海事局27日發出通告，指自30日起為「新船下水」管制3、4號船塢海域，作業拖帶船隻達十餘艘，被外界視為是003航母下水做準備。不過也有網民稱，上海因疫情還沒完全復工復產，質疑除非003航母「私下趕工」，否則似乎很難在6月3日如期下水。

香港明報報導，目前暫稱為003的中國最新一艘航母，有網民猜測或命名「江蘇號」，官方此前在4月23日解放軍海軍建軍73周年前夕，隱晦地透過宣傳片曝光，當時外界判斷其建造工作已進入收尾階段。但因上海等地此後爆發疫情，導致003航母延遲交付，原定下水計畫亦被拖延。

不過，官方正追趕進度。近期有商業衛星圖像顯示，包括江南造船廠在內的幾座中國船舶集團船廠4月下旬已恢復造船作業，4000名員工的江南造船廠正忙於趕工。當下，除3套電磁彈射系統仍由覆蓋物遮蔽，003航母其餘艦體模塊目前已近完工。外界認為，若官方選擇6月3日端午節這天讓新航母下水，意圖或與傳統文化中的「求吉利」不無關聯。據崇明海事局發出的通告，003航母很可能本周在江南造船廠下水。

有網民質疑003真能在6月3日下水？東方新觀察指出，截至目前江南造船官方還沒透露出任何重大節點時間調整的消息，現在臨近6月3日，應該不會有重大的調整了。

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