我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

否認普亭生病謠言 俄外交部長：他每天出現在公眾面前

上海解封？安福路外國人「不戴口罩」群聚、跳舞歡呼

中國新聞組／上海30日電
在上海宣布將全面解封的消息後，許多外國人聚居的徐匯區安福路，見大批民眾未戴口罩、湧到街上狂歡慶祝。（視頻截圖）
在上海宣布將全面解封的消息後，許多外國人聚居的徐匯區安福路，見大批民眾未戴口罩、湧到街上狂歡慶祝。（視頻截圖）

上海市宣布6月1日起全面推進企業復工，但在此之前，有個地方早就解封、還大肆慶祝？只見未戴口罩的外國人群聚、跳舞歡呼　輿論反應兩極。有人認為 「透一口氣」無可厚非，但更多人認批「這時候跑街上開派對，是要上天嗎？萬一有一個陽性，後果不堪設想」。

來源：YouTube

觀察者網引述「生活這件小事」報導， 27日傍晚時分開始，上海安福路據稱有七、八百人聚集在此，他們清一色地不戴口罩，聚眾飲酒、高聲唱歌，擾民至深夜，出現了很多混亂的場面。有門店偷偷營業，為聚集者提供酒水。

安福路被稱為是上海「最文藝、最國際」的一條街，總長約850公尺的這條小路，因位於上海舊時法租界的核心地帶，有許多老洋房、異國餐廳、上海話劇中心。是外國人到上海生活、工作的聚集地，開了許多文藝小店，也是上海打卡和旅遊熱點，有網民稱在該條街居住的民眾「一半以上是外國人」。

報導指出，上述派對洋人不少，但還是中國人為主。居民們無法忍受噪音，一開始就報警了，也有人來處置。不過不是很多，而且這些聚集的人全部都混在一起，根本不聽勸阻，場面沒有得到控制。到後來，一些居民甚至都直接朝樓下的人群扔雞蛋了。快到下半夜了，才有大批警察開著警車來清場，這些聚集者也就此散去。

第二天早上，居民出門後發現，街上隨處可見糞便、尿漬和垃圾，非常肯定這些都是參與狂歡的人員留下的。

現場還拉起警戒線、築起圍擋，有輔警值守，防止人員再度聚集。居民們對此很不滿，聚集的人走了，被重新封控起來的卻是住在安福路沿街的普通老百姓。

影片上傳後，立刻引發輿論兩極評價，部分貼文和影片更被刪除。

有網民指出，「大家都悶久了，出來透氣真好」、「上海的大家都辛苦了」；但亦有網民認為「還沒解封就群聚，深夜擾民」、「上海防控是這樣做的？」也有網民指出，後來這些群聚的外國人逼得上海警察要前往維持秩序，但消息未獲證實。

上海安福路狂歡派對後，現場被築起圍擋，有輔警值守，防止人員再度聚集。(取材自觀察...
上海安福路狂歡派對後，現場被築起圍擋，有輔警值守，防止人員再度聚集。(取材自觀察者網)
亦有網民批評，外國人不遵守防疫政策。（取材自微博）
亦有網民批評，外國人不遵守防疫政策。（取材自微博）

警察 口罩 復工

上一則

白蟻大軍夜襲上海 劉畊宏邊跳操邊打白蟻

下一則

布林肯對華演講 中學者：已奉行一中一台政策

延伸閱讀

「誇誇群群主」 特斯拉的馬斯克又誇讚中國了

「誇誇群群主」 特斯拉的馬斯克又誇讚中國了

潤不到國外、潤不出上海...虹橋站外每天2千人滯留

潤不到國外、潤不出上海...虹橋站外每天2千人滯留
上海特斯拉實施兩班制生產 6月有望全開

上海特斯拉實施兩班制生產 6月有望全開
疫情好轉 上海推出振興經濟50條行動方案

疫情好轉 上海推出振興經濟50條行動方案

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了