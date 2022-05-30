上海解封？安福路外國人「不戴口罩」群聚、跳舞歡呼

在上海宣布將全面解封的消息後，許多外國人聚居的徐匯區安福路，見大批民眾未戴口罩、湧到街上狂歡慶祝。（視頻截圖）

上海市宣布6月1日起全面推進企業復工 ，但在此之前，有個地方早就解封、還大肆慶祝？只見未戴口罩 的外國人群聚、跳舞歡呼 輿論反應兩極。有人認為 「透一口氣」無可厚非，但更多人認批「這時候跑街上開派對，是要上天嗎？萬一有一個陽性，後果不堪設想」。

來源：YouTube

觀察者網引述「生活這件小事」報導， 27日傍晚時分開始，上海安福路據稱有七、八百人聚集在此，他們清一色地不戴口罩，聚眾飲酒、高聲唱歌，擾民至深夜，出現了很多混亂的場面。有門店偷偷營業，為聚集者提供酒水。

安福路被稱為是上海「最文藝、最國際」的一條街，總長約850公尺的這條小路，因位於上海舊時法租界的核心地帶，有許多老洋房、異國餐廳、上海話劇中心。是外國人到上海生活、工作的聚集地，開了許多文藝小店，也是上海打卡和旅遊熱點，有網民稱在該條街居住的民眾「一半以上是外國人」。

報導指出，上述派對洋人不少，但還是中國人為主。居民們無法忍受噪音，一開始就報警了，也有人來處置。不過不是很多，而且這些聚集的人全部都混在一起，根本不聽勸阻，場面沒有得到控制。到後來，一些居民甚至都直接朝樓下的人群扔雞蛋了。快到下半夜了，才有大批警察 開著警車來清場，這些聚集者也就此散去。

第二天早上，居民出門後發現，街上隨處可見糞便、尿漬和垃圾，非常肯定這些都是參與狂歡的人員留下的。

現場還拉起警戒線、築起圍擋，有輔警值守，防止人員再度聚集。居民們對此很不滿，聚集的人走了，被重新封控起來的卻是住在安福路沿街的普通老百姓。

影片上傳後，立刻引發輿論兩極評價，部分貼文和影片更被刪除。

有網民指出，「大家都悶久了，出來透氣真好」、「上海的大家都辛苦了」；但亦有網民認為「還沒解封就群聚，深夜擾民」、「上海防控是這樣做的？」也有網民指出，後來這些群聚的外國人逼得上海警察要前往維持秩序，但消息未獲證實。