復產免審批、5險1金緩繳… 上海祭振興50條 6/1全面復工

上海疫情趨緩，當局宣布加大提振疫後經濟。圖為上海市民在外灘騎自行車，度過防控下的假日時光。（中新社）

上海市29日公布「加快經濟恢復和重振行動方案」，提出八方面、50條振興措施，包括對餐飲、旅遊等行業補貼、緩繳5險1金等；同時，6月1日起，上海取消企業復工 復產審批制度（即白名單制度），全面推進企業復工，提振疫後經濟的力度加大。

為了防控此波本土疫情 ，上海展開長達兩個多月封城，是中國兩年多疫情以來首見，雖控制住疫情，但也對今年經濟發展投下變數。台商預估，若方案如期推進，仍需約3到4個月才可恢復到封控前的程度。

上海常務副市長吳清昨天在記者會介紹「加快經濟恢復和重振行動方案」時指出，方案主要包括助企紓困 、復工復產復市、穩外資外貿和促消費投資、強化支撐保障「四大板塊」。

助企紓困方面，包括緩繳5險1金和稅款、擴大房屋租金減免範圍、多管道為企業減費讓利、加大退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼。復工復產復市方面，取消企業復工復產復市不合理限制，6月1日起取消白名單制，支持所有符合防疫要求的企業復工復產，並擴大企業防疫補貼範圍、建立長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通國內國際物流運輸通道等。

方案提出，要建立外資企業專門服務機制，加大出口退稅等支持，助力外貿企業履約訂單，同時，對置換純電動汽車給予人民幣1萬元補貼、支持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券等，以及在資金、土地、人才、營商環境方面，提出一批保障性措施。方案自6月1日起實施至12月31日。

全國台企聯會長、上海冠龍閥門節能設備董事長李政宏說，未來社區能否實現出入自由，與外省市物流聯通，都和台商經營息息相關。他建議可與周邊省分設置物流中轉點，並考量將緩繳5險1金，放寬至部分免繳，並提供外貿企業訂單違約法律援助，盡快將企業貸款延期或緩繳利息政策下發給金融機構等。

上海台協副會長蔡世明說，停擺兩個月後大家「荷包都扁了」，短期內難出現報復式復甦，企業訂單也需要時間回流，整體經濟社會運轉，預計要3到4個月才可恢復到封控前的程度。