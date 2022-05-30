上海發布會這一個細節 透露出「疫情向好」徵兆

上海疫情防控工作新聞發布會上，出席人員佩戴的是醫用外科口罩。(視頻截圖)

上海市的新冠疫情 真的得到控制了嗎？有兩個細節可以一窺端倪。一是上海市昨天一口氣連開了兩場疫情防控工作新聞發布會，並宣布了8個方面、50條政策措施的「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」。發布會出席人員佩戴的口罩 ，也從4月23日的N95口罩又一次統一換回醫用外科口罩。顯示上海疫情形勢持續向好。

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連日來，上海市新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者呈現雙下降趨勢。據上海市衛健委統計，28日新增無症狀感染者降至百例以下，本土確診29例和無症狀感染者93例；29日新增數再降為本土確診6例和無症狀感染者61例。

上海為執行「社會面清零」而採取嚴格的疫情封控措施曾引來巨大爭議，外媒形容國際金融中心因此進入黑暗期，如今隨著新增病例數持續下降，似乎逐漸見到隧道那端的光明。政知見報導，以近日新增病例數為例，25日本 土確診48例和無症狀感染者290例；26日本土確診45例和無症狀感染者219例；27日本土確診39例和無症狀感染者131例；28日本土確診29例和無症狀感染者93例。顯示上海疫情得到有效控制，形勢持續向好。

報導指出，除了病例下降，還有兩個細節供觀察。一是上海市在29日的上午、下午各舉行一次疫情防控工作新聞發布會，下午更介紹最新發布的「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，宣示上海於6月1日起取消企業復工復產審批制度，同時出台系列政策穩外資、促消費、擴投資。

另一個細節是，在29日的發布會上，出席人員佩戴的是醫用外科口罩。這是從4月23日發布會出席人員統一換上N95口罩以後，又一次換回醫用外科口罩。

發布會中並介紹，當前上海疫情形勢持續向穩向好，全市疫情防控正處在向常態化防控轉換的關鍵時期，上海將對核酸檢測時間要求等事宜做出調整和優化。