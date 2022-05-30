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六四前夕異議人士「被失聯」？ 傳接不到境外來電

中國新聞組／北京30日電
圖為2021年7月，天安門廣場遊客如織。（中新社資料照）
圖為2021年7月，天安門廣場遊客如織。（中新社資料照）

六四事件33周年前夕，中國當局嚴管異議人士對外聯繫管道。港媒實測，多名活躍於公民社會的學者、作家、記者和維權人士，未能順利接聽境外來電。

中央社引述香港明報報導，經過實測，不少活躍在公民社會、網路社群的中國學者、作家、記者和維權人士，手機和家用電話都未能接聽境外來電，當事人甚至不知道這種通訊技術阻礙是從何時開始，沒有發現自己「被失聯」了好一段時間。

記者致電前中共總書記趙紫陽當年的秘書鮑彤位於北京的家中，多次撥號失敗，僅偶有1、2次撥通，卻始終無人接聽。維權人士胡佳接起來電，但是聲音卻被干擾、遮蔽，只能聽到他重複地說，「喂，請問你是哪位」。

異議人士、作家江棋生受訪時表示，目前手機可正常接聽香港來電，未能確定這段時間有否漏接從美國等地打來的電話；而太太的手機尚未發現有被干擾跡象。江棋生說，先前已「慣例式」地接到國保電話，「講的都是老一套話」，但今年由於新冠疫情，不必在六四前夕離京「被旅遊」。

知名調查記者劉虎近來也被國保人員約談。致電其手機，發現其中一支無法撥通；另一支則可正常接聽。劉虎向記者表示，尚未意識到有無法接聽境外來電的情況，但他的手機號「很出名，官方也很關注」。

知名作家章詒和的家中電話和手機均受干擾，即便能夠接通，章詒和也完全聽不到明報記者的聲音。在此之前，章詒和的個人微信已被禁用多項功能，任教學校更就她接受境外媒體訪問向她施壓。

北京大學法學院教授張千帆在與境外通話時，手機被技術性消音。張千帆意識到這點，雖然他聽不到電話彼端說話，仍然熟練地在電話那端「自言自語」地向者講述，如何透過其他方式找到他。

歷史學者章立凡的手機在多次被撥通後，「等待音」只響了一聲就被切入無聲狀態，或是突然被斷線。

手機 北京 六四

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