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上海高校教師招募科創人員 限長江以南、設顏值門檻

中國新聞組／北京30日電
高校教師講座中稱招生有「顏值門檻」引起爭議。（取材自瀟湘晨報）
高校教師講座中稱招生有「顏值門檻」引起爭議。（取材自瀟湘晨報）

上海高校某教師在進行人員招募時竟設置「顏值門檻」？

瀟湘晨報報導，有網友日前爆料稱，上海立信會計金融學院一教師在招募科創成員的公告中寫道：顏值要求85分以上。此外，還對學生的屬地進行了規定：要求學生來自「長江以南」。

這份名為「面向浦東校區2020級本科生招募科創成員（精英）」的公告中寫道：要求長江以南生源；顏值要求85分以上，男生身高170cm以上，女生160cm以上。

據報導，5月25日，立信學院電子商務系教師張某某進行了名為「雙非二本財經類高校學生如何靠科創逆襲改變人生軌跡」的講座。在講座中，張某某稱該招募貼發布於2021年，並回應了這份招募貼中相關爭議性問題。

他說，稱「科研項目要求顏值過關」，「如果你對自己的顏值都不自信，我怎麼能相信你可以在科研這條道路上吃苦。」。還公開放出了項目團隊中幾名「高顏值」同學的照片，他把其中一個女生的照片稱做「顏值門檻」。

報導稱，該講座時長約一個半小時，有學生聽後總結稱，除了涉嫌「顏值歧視」外，張某某還就性別、地域等相關問題發布了不合適言論。

據悉，招募令發出後曾被學生舉報。報導指出，一名知情人士表示，暫未收到過學校的反饋，校方官方渠道也未發布過相關回應。

5月27日，立信學院黨委宣傳部一名工作人員表示，目前學校已經知曉此事，已介入調查，正在處理中。

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