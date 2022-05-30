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四川牧場夫妻離婚分產 竟是276頭犛牛 足足分了一下午

中國新聞組／北京30日電
牧場夫妻離婚分割犛牛。（取材自極目新聞／圖源：阿壩州中級人民法院）
牧場夫妻離婚分割犛牛。（取材自極目新聞／圖源：阿壩州中級人民法院）

四川紅原縣龍日鎮一對牧場夫妻，前陣子因為離婚要分割276頭犛牛等財產，當地法院為此特別開展專項行動，現場上演分配價值200多萬（人民幣，下同）犛牛的「大場面」，期間耗時一整個下午。

極目新聞報導，案件當事人扎某某與俄某被紅原縣人民法院判決離婚，子女歸女方扎某某撫養，俄某每年給與扎某某1.8萬當固定撫養費，其他婚內共同財產根據判決書進行比例分割。但離婚雙方婚內共同財產涉及276頭犛牛，訴訟期間雙方親友曾多次發生糾紛，最嚴重一次甚至上升為肢體衝突，家庭糾紛即將升級為家族矛盾。

犛牛分割現場。（取材自極目新聞／圖源：阿壩州中級人民法院）
犛牛分割現場。（取材自極目新聞／圖源：阿壩州中級人民法院）

對此，法院邀請龍日鎮鎮政府相關負責人、派出所幹警、當地村書記全程參與協助，並成立多個行動小組。當天，在遠牧定居點，法官分別約談雙方當事人，為他們送達判決書；宣講法律政策，安撫雙方當事人及家人的情緒，充分聽取雙方當事人的意見看法並進行解答；尊重當地合法合理的村規民約，邀請村支書進行現場監督。

參與此次行動的一名法院工作人員表示，行動歷時近14個小時。當天的工作難點在於做通雙方思想工作以及犛牛財產分割。在犛牛分割方面，涉及276頭犛牛，犛牛大小和品種不一，價值約200多萬，分割工作從下午1時許持續到6時許。他們按比例將犛牛分給雙方當事人，女方得到大部分犛牛。

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