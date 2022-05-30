上海6月起外出 須持72小時核酸報告

上海將調整和優化核酸檢測時間要求。圖為5月29日，市民在上海市黃浦區三牌樓路核酸採樣工作站進行核酸採樣。 （中新社）

上海將於6月步入第三階段防控，實施疫情 防控常態化管理。官方昨宣布，從6月1日起，民眾進入公共場所與搭乘公共交通工具，須持72小時核酸檢測 證明。離滬人員仍需要提供48小時內核酸檢測陰性證明和24小時內抗原檢測陰性證明。上海當局指，上述決定是為推進疫情防控和經濟社會發展，全面恢復正常生產生活秩序。

上海政府發布，離滬人員仍需提供48小時內核酸檢測陰性證明和24小時內抗原檢測陰性證明，持有24小時內核酸檢測陰性證明者，可免除抗原檢測證明。機場港口、醫療機構、集中隔離、冷鏈物流等相關行業的從業人員，及配送寄遞、城市保障等流動人員，仍需定期核酸篩查。

上海疫情自4月新增感染個案達到5位數後逐漸好轉，防疫措施也逐步放寬，29日新增6例本土確診和61例無症狀感染者。

上海市長龔正強調，要全力築牢疫情防控屏障，加快推進掃尾清零，完善常態化防控機制，牢牢守住不發生疫情規模性反彈的底線。

北京 29日新增8例本土確診與4例無症狀感染者。北京政府發言人徐和建昨表示，經過一個多月的連續奮戰，北京已經連續7天新增病例數明顯下降，連續兩天無新增社會面病例，但疫情防控基礎還需加固，容不得絲毫鬆懈。

北京昨通報，27日至29日下午3時，無新增社會面病例，這波疫情已「得到有效控制」。4月22日至5月29日，北京累計1730例感染者，涉及15個行政區和經濟開發區。截至目前，北京市共有高風險地區7個，中風險地區14個。

另據北京公安局副局長潘緒宏通報，5月23日，1名男子為海淀華熙廣場關聯風險人員，居家隔離期間違反足不出戶的要求，28日，該男子及其妻子核酸檢測呈陽性，致使同樓258人被轉運集中隔離，其他5千餘名小區居民居家隔離。當事人已被刑事立案偵查。