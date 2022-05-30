封城逾2個月 上海市長：「超常規」力度拚經濟

隨疫情趨緩，上海邁向疫情防控常態化管理。圖為豫園商城內共十一家門店恢復營業，市民排隊取餐。（中新社）

上海將從下個月起取消企業復工復產白名單制，同時加大退稅減稅力度等多項措施，加快經濟恢復。上海市長龔正昨天坦言，過去三個月是上海極不容易的日子，要以「超常規」力度和措施，推動經濟重振，盡最大努力把疫情 耽誤的時間、造成的損失搶回來。上海常務副市長吳清則表示，疫情使上海市場主體遭遇前所未遇的困境，但強調上海經濟發展的基本盤沒有改變。

中國堅持動態清零手段控制疫情，造成經濟下行壓力大增。國務院 25日召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，總理李克強強調推動各項「穩經濟」政策實施、見效，確保經濟運行在合理區間，多個地方政府隨即表態貫徹執行。

據財經網報導，上海市昨召開「貫徹全國穩住經濟大盤電視電話會議精神工作部署會議」，龔正指出，要貫徹落實國務院電視電話會議精神，依照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」等要求，奮力拚搏，以超常規的力度和措施，加快推動經濟恢復重振。

他並指，過去三個月是上海極不容易的日子。2500萬上海市民眾志成城、守望相助，各條戰線的抗疫勇士 堅守一線、持續奮戰；強調要充分認識當前形勢的極端嚴峻性和穩住經濟大盤的重要性，須堅定信心，堅決打贏經濟恢復和重振攻堅戰；盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

龔正說，堅信疫情終將過去，美好終會到來，上海必將重回人潮湧動、車水馬龍的繁榮繁華。

另據中國證券網，吳清昨在記者會上解讀「加快經濟恢復和重振行動方案」時說，疫情對上海經濟社會發展產生了巨大衝擊，市場主體遭遇的困境也前所未遇，既要防住疫情，又要穩住經濟，當務之急是要保企業、保就業，努力穩住經濟基本盤。

吳清強調，在政策制訂中，上海始終把保市場主體放在緊要位置，各項政策陸續實施，充分發揮政策綜合效應，支持幫助各類企業特別是經營困難的中小微企業度過難關，著重把握好「4個統籌」，即統籌好常態化疫情防控與經濟恢復重振的關係；統籌好國家授權與自主創新的關係；統籌好有為政府與有效市場的關係；統籌好普惠性鼓勵支持與結構性精準施策的關係。

他並稱，疫情對上海經濟社會造成巨大影響，但經濟發展的基本盤沒有改變，上海經濟長期向好的態勢沒有改變。