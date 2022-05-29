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安徽幼兒園慶兒童節 擺37桌420童吃喝…網友家長都叫好

中國新聞組／北京29日電
安徽亳州一家幼兒園讓孩子們圍坐在一起吃吃喝喝，慶祝六一兒童節。（視頻截圖）
安徽亳州一家幼兒園讓孩子們圍坐在一起吃吃喝喝，慶祝六一兒童節。（視頻截圖）

六一國際兒童節即將來臨，許多幼兒園為了慶祝兒童節，都要準備文藝表演，不僅孩子認真排練，老師費心編排，甚至很多家長也被要求參加。

搜狐新聞報導，有家長就表示，這種折騰小朋友和家長的歌舞唱跳完全是形式主義，既要花錢訂做服裝道具，又要參與排練勞心費力。

另外，安徽亳州一位家長就拍視頻分享，她孩子所在幼兒園今年慶祝兒童節的方式，就是孩子們圍坐在一起吃吃喝喝，拿著飲料互相乾杯，大家都很開心。

幼兒園園長表示，往年為了慶祝六一都會準備近一個月，今年想讓孩子們輕鬆一點，大家一致同意今年六一不搞文藝表演了，採用「擺席」的方式，讓孩子們一起吃喝玩樂，免受為了表演節目的排練之苦。

視頻中，園裡一共擺了37桌，招待400多位小朋友桌上的菜色有小龍蝦、烤串、涼菜、沙拉、點心、水果拼盤等。

雖然天氣很熱，但小朋友們開心地圍席而坐，邊吃東西邊跟朋友聊天，家長們也很欣慰，不用表演節目，解放了孩子，也解放了家長。

網友們也對此點讚，「吃吃喝喝開開心心才是真正的兒童節。孩子不用排練，老師和父母都更輕鬆」。

「幼兒園擺席慶祝六一」的話題上了熱搜之後，給那些準備了六一節目的幼兒園帶來了很大的壓力和尷尬，很多家長冷嘲熱諷，「你們看看人家的幼兒園，吃吃喝喝多好、多有新意，你們還在搞這些唱歌跳舞的老一套」。

孩子們拿著飲料互相乾杯。（視頻截圖）
孩子們拿著飲料互相乾杯。（視頻截圖）
幼兒園裡共擺了37桌，招待了400多位小朋友。（視頻截圖）
幼兒園裡共擺了37桌，招待了400多位小朋友。（視頻截圖）

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