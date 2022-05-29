10天拍完、成本5000元…河北學生畢業短片 坎城得獎

「地兒」海報。（取材自錢江晚報）

法國坎城影展 日前頒發鼓勵院校學生的電影基石獎，來自河北科技大學影視學院的李家和拍攝的「地兒」獲得二等獎。據了解，該片製作團隊包括指導老師、演員僅六人，拍攝條件非常簡單，連錄音桿都沒有，共用10天拍完，製作成本僅5000元（人民幣，下同，約746美元）。

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綜合媒體報導，坎城影展從來自從全球378所電影院 校推送的1528部短片中，選出16部院校短片參與電影基石（La Cinef）短片評選。由擔任電影基金會評審團主席的埃及導演 尤斯里·納斯拉（Yousry Nasrallah）頒獎。頭等獎頒發給義大利導演瑪莎·諾維科娃（Valerio Ferrara）拍攝的「陰謀人」（A Conspiracy Man）；二等獎頒發給河北科技大學影視學院的李家和拍攝的「地兒」。

今年基石獎評委主席納斯拉曾表示，成本不高來製作一些小成本電影，但它必須得有意義。他希望能通過這部小成本電影看到世界，更具體地說是一個只能通過這部電影認識的世界。

「地兒」是李家和2021年拍攝的畢業短片，片長24分鐘。故事講述因為一場意外事件，迫使兩位主人公開始尋找那個模糊的地方，那個屬於他們心中的好地方。

男一號是導演系出身，男二號是動畫系學生，負責錄音的人，是李家和的同班同學，連李家和女友也在項目中擔任了一職，他們都非常熱愛電影。

李家和是個「電影痴」，電影拍攝條件非常簡單，共用10天拍完，製作成本僅5000元。據悉，他將獲得1.125萬歐元獎金，用於新片創作。