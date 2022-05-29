剛戀愛就說要娶她 他用藏Kindle裡7年的戒指求婚

Kindle裡藏了戒指。（取材自紫牛新聞）

一則「藏在Kindle裡七年的戒指」的話題近日登上熱搜。男子在和女友相戀的第一個月就買了一枚戒指，偷偷藏在Kindle裡，七年後才把這枚戒指取出來當眾求婚，宛如偶像劇情節在現實中上演，讓不少網友直呼「這是什麼極致浪漫，七年前我就確定會娶你」，「之前錯怪理工男了」。

故事中的女主角也甜蜜的說，「剛戀愛那會兒，他就說要娶我，以為他只是一時興起，但之後的每一天，他都在向自己的承諾靠近。」

紫牛新聞報導，故事的源頭來自一位網友向微博 博主投稿稱，自己的哥哥小劉在婚禮當天，把七年前送給嫂子的禮物——Kindle電子書閱讀器拆了，背殼拆掉之後露出了當年就藏進去的戒指，非常浪漫。直擊人心的是，他的哥哥還表示她之前經常拿Kindle看書，那枚戒指離無名指很近。

這則投稿立刻引來大批網友點讚留言並轉發。「大早上醒來，朋友告訴我上熱搜了。厲害了，我的小劉哥，果然理工男的深情浪漫太戳人了。」這位博主說。

突然成為故事的女主角，受到全網關注和祝福，女主角杭鍋（網名）笑言「有點矇圈」，「這是我們婚禮上的一個祕密環節，事先我並不知情。」

婚禮當天交換完對戒後，小劉拿上來一個Kindle，他說：「其實很早之前我就藏了一枚戒指，只是你不知道。」杭鍋第一眼看到的是Kindle的屏幕，上面顯示電池沒電，她以為小劉寫了什麼話要用Kindle展示，趕忙提醒他「沒電了」。

誰知，小劉拆開了面板，露出貼著的戒指，單膝下跪說：「這個戒指是我們確定戀愛關係後的第一個月買的，當時就想娶你了，雖然我們已經結婚三年了，我還是想問，如果再讓你選一次，你還會嫁給我嗎？」

「當時我整個人都是矇的，但還是故作鎮定地說『當然』。然後我就聽到很多歡呼聲、鼓掌聲，看到我的姐妹們眼睛都哭紅了。」杭鍋事後她問過小劉，為什麼把那枚戒指藏在Kindle裡？小劉說沒什麼原因，突然想到就放進去了。

杭鍋表示，她和小劉是小學同桌，畢業後去了不同的中學，從此斷了聯繫。 「再聯繫上已經是11年後了，他在同學群裡加了我的微信 。那時我已經大學畢業參加工作了，他還在國外讀研。」杭鍋稱，講不清楚那種奇妙的感覺，明明兩個人之前關係並不是很好，分開多年卻有說不完的話。

某年夏天，小劉趁著學校假期回國待了一個月，兩人見了一面。小劉依然靦腆，但分享起自己的學習生活、所見所聞卻滔滔不絕，杭鍋還是那麼開朗活潑，聽他講話時卻安靜下來，完全被他的表達所吸引。那次見面讓彼此覺得，沒錯了，就是這個人，幾天後他們確定戀愛關係，開始了異國戀。

2018年，小劉完成在德國 的學業回國，因為沒有找到合適的技術崗，學機械專業的他轉行做起車企的人力資源，剛結束異國戀的他們又開啟了異地戀。

「我們已經在一起四年了，好希望中指的戒指能戴到無名指上去啊。」兩人心照不宣地決定結婚，2019年9月30日去領了結婚證，「其實這個日子是特意選的，因為我們在一起後，在2015年9月30日經歷了第一次分別，當時他說，等我回來娶你好不好？我說好。」「我們用了四年時間完成了第一個承諾」。