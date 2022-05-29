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懷舊瘋… 羅大佑、孫燕姿線上開唱 2.7億次觀看

中國新聞組／北京29日電
孫燕姿舉辦線上演唱會，共累積2.4億人次在線觀看。(圖：MAKE／MUSIC、環球音樂提供)
孫燕姿舉辦線上演唱會，共累積2.4億人次在線觀看。(圖：MAKE／MUSIC、環球音樂提供)

本報系聯合報報導，繼周杰倫九年前巡演在中國重播，觀看人數達1億人次，與王心凌憑「乘風破浪的姐姐」第三季再翻紅，孫燕姿與羅大佑前晚分別線上開唱，雙方抓緊懷舊機遇，祭出經典金曲，2場觀看數吸睛合計達2.7億。

台北中國時報報導，因應新冠肺炎疫情，「線上演唱會」演出形態越來越成熟。27日晚上，羅大佑及孫燕姿同時在中國平台開唱，掀起「今天你在看羅大佑還是孫燕姿」話題。有網友直稱「羅大佑是70後的青春，孫燕姿是90後的青春」。

聯合報報導，孫燕姿前晚受邀於抖音平台舉辦「你好嗎？」線上唱聊會，曾被網友虧「冷門歌手」的她，一連演唱多首經典歌曲，整場70分鐘共計2.4億觀看數，卻在直播尾聲，孫燕姿歌唱到一半直播突然結束，讓線上粉絲傻眼並罵翻，直到十多分鐘後才重啟，孫燕姿決定重唱，為節目做完整呈現。

她與粉絲聊到這兩年受疫情影響，世界宛如停止轉動的感覺，剖心分享「我有陣子狀態沒有很好，會有點不想要出現，好像很多東西都做得不好」，不管是作為媽媽或歌手，都覺得有待加強，自覺不能再這樣下去，她開始找事情做，包括做皮拉提斯、瑜伽，除了照顧自己、也照顧小孩，包括接送他們上下課、準備三餐，並和大家分享近期追的劇。

而羅大佑首場視頻號線上演唱會，將主題定調為「童年」，在戶外草地一連帶來「滾滾紅塵」、「野百合也有春天」、「追夢人」等經典歌曲，每首歌幾乎都讓網友琅琅上口，在尾聲獻唱「光陰的故事」後，便到小木屋和黃子佼對談聊音樂，並以安可曲「明天會更好」完美落幕，總吸引超過3500萬觀看人次。

中國時報報導，事實上，從這波操作來看，抖音率先掀起短影音平台的直播演唱會潮流，從去年8月3日至9月9日連辦7場夏日歌會，包含張惠妹、陳粒、歐陽娜娜、孫燕姿等人的專場。粉絲以付費形式觀看，僅孫燕姿專場為免費。數據更顯示有多場觀看人數破千萬，孫燕姿專場點讚數超過6億。

而騰訊所屬的影音平台演唱會，從去年底的西城男孩開始，目前一共進行八場演唱會直播。當中觀看數據最高的是近期的周杰倫2013年「摩天輪」演唱會重播，超過5000萬觀眾，相當於微信每日活躍用戶5％，崔健、西城男孩也分別達到4600萬和2700萬。

羅大佑前晚線上開唱，吸引3500萬粉絲線上觀看。(取材自微博)
羅大佑前晚線上開唱，吸引3500萬粉絲線上觀看。(取材自微博)

疫情 周杰倫 抖音

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