停電被迫出門 浙江夫妻臨時起意簽中9204萬大樂透

大獎幸運得主陳先生和妻子李女士。（取材自瀟湘晨報）

浙江體彩大樂透第22058期25日晚開獎，幸運得主陳先生與妻子因為家裡停電，「被迫」出門吃晚飯，臨時起意，在截止投注前5分鐘買了一張5倍投注、5注號碼、75元投入的單式追加票，幸運獨得人民幣9204萬元（約合1374萬美元）彩金。

瀟湘晨報報導，大獎幸運得主陳先生和妻子李女士26日一早就出現在了浙江省體彩中心領獎。陳先生表示，因為當天家裡停電，夫妻倆就出門去吃晚飯，正好看到餐廳對面就有一家體彩實體店，便一起走進了店裡。

陳先生表示，中獎的過程也是很有趣，自己先買的是一張「頂呱刮」，刮開發現自己剛好中了幾十塊錢，就拿獎金和剩下得一點零錢買了一張大樂透，機選5注五倍投注，「因為現在有大樂透10億大派獎活動，我就也追加投注了一次。」

陳先生的這張5倍投注、5注號碼、75元投入的單式追加票，其中第一注號碼就命中了一等獎，由於採用了追加投注，單注獎金1590萬餘元，且又正值10億元大派獎期間，每注多得派獎金249.99萬元，派獎後單注獎金達1840萬餘元，採用5倍投注，單票就達到了9204萬元。

開獎當晚，陳先生並未關注新聞，直到第二天早上才發現自己中了一等獎，於是立即開車到浙江省體彩中心兌獎。

陳先生透露，他喜歡購買頂呱刮和大樂透已兩年多，「不過也不是每期都買，有空的時候就去機選5注五倍投注。」陳先生表示，這筆獎金能夠大大改善他們的生活和孩子的教育 ，同時決定向浙江省青少年發展基金會和浙江省體育基金會各捐贈80萬元。