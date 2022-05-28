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疫情封控… 中國工業企業利潤下滑 資金缺口擴大

記者廖士鋒、林汪靜／綜合報導
上海實施封城管控迄今已二個月，對經濟和民眾生活影響巨大，目前還有逾卅萬人處於封控區。圖為上海靜安封控區內民眾隔著鐵欄聊天。（Getty Images）
上海實施封城管控迄今已二個月，對經濟和民眾生活影響巨大，目前還有逾卅萬人處於封控區。圖為上海靜安封控區內民眾隔著鐵欄聊天。（Getty Images）

中國國家統計局發布最新數據顯示，今年4月中國工業企業利潤較去年同期下降8.5%，這是2020年4月以來的最差表現，其中受疫情影響最大的東部地區更是下降16.7%，而外資、私企也全部下降。另外，經濟學家表示，各城市長時間封控抗疫，導致政府預算資金缺口不斷擴大，恐怕高達6兆元人民幣（約8935億美元）。

據中國國家統計局官網，2022年1月至4月，中國規模以上工業企業利潤年增3.5%，增速較1至3月分回落5.0個百分點。其中，中國國有企業年增達13.9%、股份制企業年增10.7%、外商及港澳台商投資企業年減16.2%、私營企業年減百分之零點6。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，部分地區和行業受疫情影響較大，下拉工業企業利潤增速明顯。1至4月分，東部地區、東北地區工業企業利潤分別年減16.7%、8.1%，合計影響工業企業利潤較1至3月分回落4.2個百分點。其中，汽車製造業受衝擊較明顯，影響製造業4月利潤下降6.7個百分點。

中國國家統計局分析，1至4月工業企業利潤增速回落主要受部分地區疫情衝擊影響，從受疫情影響較大的上海、吉林、遼寧等地區來看，4月分企業停工停產天數均明顯多於3月，對4月工業企業效益狀況影響更加明顯。目前長三角地區疫情防控形勢有所好轉，企業復工復產正穩步推進，疫情對工業企業的影響有望逐步減弱。

官方稱，受疫情衝擊及國際情勢複雜嚴峻等因素影響，工業企業利潤出現下降。4月利潤短期承壓明顯，但隨著疫情趨穩，企業復工復產有序推進，減輕市場負擔的各項政策效應釋放，工業企業效益狀況將逐步恢復。

朱虹表示，積極因素累積增多。1到4月，規模以上工業企業利潤在上年同期增長1.06倍的較高基數上仍保持增長。受疫情影響較小的中部和西部地區，增速分別為18.2%和47.5%。

另外，野村控股的經濟學家近日表示，中國各地爆發疫情，以及各城市長時間封控抗疫，導致政府預算資金缺口不斷擴大，恐怕高達人民幣6兆元（約新台幣27兆元）。

綜合彭博社和新加坡聯合早報報導，以陸挺為首的野村經濟學家在26日的報告中指出，儘管經濟減速情況惡化等，北京仍然不太可能大幅擴大已有的支出計畫，這是因為政府現在面臨約6兆元的巨大資金缺口，如果想要落實「已經相當積極」的財政政策，就必須加以填補。

疫情 利潤 預算

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