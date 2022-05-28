上海復工復產 5月前3周總用電量恢復近8成

上海積極恢復交通，並要求各區不能阻攔來滬返滬相關人員。圖為乘客乘坐地鐵抵達上海虹橋火車站。（新華社）

在上海疫情 趨緩之餘，面對近期外地再返滬傳出卡關問題，上海市官方27日表示，對於不同地區來滬返滬人員都有清楚的防疫 規定，強調各社區不得阻攔這些人員返回，但也必須準備相對應核酸證明與防疫措施等要求。同時復工 復產推進下，統計上海5月前3周的總用電量，也已恢復到去年同期78％以上。

中國時報報導，上海的交通與人員流動也開始增加。上海市衛健委副主任趙丹丹27日表示，據疫情防控有關要求，來滬返滬人員須持有抵滬前48小時的核酸檢測陰性報告。其中疫情高風險地區的來滬返滬人員一律賦「紅碼」，並實施14天「集中隔離健康觀察」；中風險地區則是「黃碼」並實施14天「嚴格的社區健康管理」。

上海也鬆綁人員流通，上海市防控辦也要求，各區要指導督促街鎮加強對接，做好政策解釋疏導，不得阻攔、拒絕有關人員返回社區。

本報系聯合報報導，另外上海市仍提醒市民，非必要不離滬，非必要不出境。出行時，做好個人防護、手部消毒等，開展每日自主健康監測。在來滬返滬後開展7天的自主健康監測，其間每天早晚兩次自測體溫，減少不必要的人群聚集活動，規範佩戴口罩。

最新防疫管理措施顯示，5月26日上海市共劃分封控區1276個，人口數約32萬人；管控區7274個，人口數約112萬人；防範區61972個，人口數約2177萬人。

在經濟復甦方面，中國國網上海市電力公司總經理阮前途27日表示，隨著上海復工復產加快，本地企業用電水準持續回升。5月前3周的總用電量恢復至去年同期78％以上；規模以上工業企業日均用電恢復至去年同期83％以上，四梯次「白名單」重點企業用電水準也接近去年同期85％。