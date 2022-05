近半月第三波 天津、南開大學學生反封校 喊「打倒官僚主義」

在嚴格的清零封鎖政策下,繼北京 大學、北京政法大學、北京師範大學學生聚集抗議後,26日晚間天津大學學生也在北洋廣場聚集抗議,甚至喊出口號「打倒形式主義!打倒官僚主義!」;而同樣位於天津的南開大學學生也在校內發動抗議,反對繼續封校,這是近半月來第三波。由於接近六四,目前有關大學生群起抗議的訊息均遭屏蔽封鎖。

綜合媒體報導,天津市5月25日突然管控升級,宣布位於天津市中心的和平區「封區」,而相鄰的南開區也傳出要封區,當地疫情 防控指揮部通告,要求「在全區範圍內開展新一輪全員核酸檢測 ,做到應篩盡篩、不漏一人。」

據報導,因新冠疫情捲土重來,天津高校今年1月就採取封校措施,甚至要求學生「就地過年」。學生一直對封控措施嚴格針對學生、但對老師和商販進出給予便利的做法感到不滿。

網上流傳天津大學學生發表訴求清單,指封校期間,校方仍然進行線下課程、對校內潛在的聚集風險管理不力。此外,學生們還抱怨校園在封控下物價上漲、考試周安排時間不合理增加了學生負擔。

天津大學持續封校,學生集會抗議示威還高喊口號:打倒官僚主義、打倒形式主義。(影片截圖)

報導指出,在26日發布公告當晚,天津大學數百名學生為了抗議極端防疫政策而聚集在天津大學內的北洋廣場,有男生高呼口號:「打倒形式主義,打倒官僚主義!」周圍學生隨聲響應,同時鄰近的南開大學也出現抗議活動。

從網路流出影片上顯示,一位疑似該校的老師,建議各學院選出學生代表與校領導商談,但學生們希望校領導親自到現場與學生談判。而另一則影片則顯示,就在學生群聚抗議之際,也有網友在推特貼出影片顯示,當時已有眾多當地公安開著警車前往天津大學。

報導稱,南開大學更因已多日封校而引發學生抗議,有學生在校內大樓上懸掛大型標語,諷刺校方「自絕於社會」;有學生在校內的隔離牆上噴塗「我要當自由的大學生」,還有學生在校內張貼反對繼續封校的傳單。

相對天津發布全員靜止大檢測,北京市於27日召開新冠疫情防控工作第347場新聞發布會,北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報,27日0時至15時,北京新增本土新冠病毒感染者20例;均為隔離觀察人員,無社會面篩查病例。本輪疫情早期傳播鏈條基本被切斷,已「完全」得到控制。近期新增幾起群聚性感染以基本得到控制,並逐漸趨穩。

儘管疫情有趨穩跡象,但防控措施仍未明確放寬。會上仍說明要嚴格規範管理封管控區和隔離點,保障居民生活就醫需求,封管控區要嚴格執行防疫要求,對不具備居家隔離條件的風險人員,要集中隔離,轉運要按風險等級合理安排優先秩序,防止交叉感染,嚴格24小時關口值守等。

