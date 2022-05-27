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中國端午節新規：粽子不能包超過三層

記者廖士鋒／即時報導
中國官方祭出新規定，指粽子不得包裝超過三層。（新華社）
中國官方祭出新規定，指粽子不得包裝超過三層。（新華社）

端午節將至，中國市場監管總局又發布新規定。根據要求，中國粽子的包裝最多不能超過三層，也不能使用貴金屬跟紅木等材料。

據新華社報導，中國市場監管總局26日發布《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》（GB 23350-2021）國家標準第1號修改單，根據這一新的強制性標準，粽子、月餅等商品包裝不得超過三層、材料不能使用貴金屬和紅木。

據估算，粽子的包裝體積將縮減58%，月餅的包裝體積將縮減42%。同時新規也嚴格規範混裝要求，規定粽子不應與超過其價格的其他產品混裝，月餅不應與其他產品混裝。

雖然這一新規定是8月15日實施，但中國市場監管總局標準技術管理司司長劉洪生表示，會引導有條件的企業儘早實施新標準，讓全社會早日見到簡約包裝的成效；另一方面也為企業消化庫存包裝留出一定的時間，避免造成浪費。

報導指出，未來中國官方將深入開展包裝治理，針對粽子、月餅、茶葉等重點商品，加大抽檢、網路監測、廣告價格監管力度，對於過度包裝違法行為以及生產銷售環節進行全鏈條查處，並納入「信用懲戒機制」。

據每日經濟新聞報導，中國包裝廢棄物約占城市生活垃圾的30%至40%，其中很大一部分由過度包裝產生。報導指出，過度包裝喧賓奪主、華而不實，嚴重浪費資源，更抬高了市場物價，有的還涉嫌消費欺詐。此外，過度包裝亦使消費者無法判斷商品的價值，嚴重誤導消費者，「助長了送禮攀比的不良習氣」。

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