我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

疫情封控 上海又創新詞「遛彎證」 外出購物最多4小時

中國新聞組／上海27日電
上海居民進出小區，除了持有官方給予的健康碼、核酸報告外，還要持有「遛彎證」。(取材自微博)
上海居民進出小區，除了持有官方給予的健康碼、核酸報告外，還要持有「遛彎證」。(取材自微博)

上海26日新增本土新冠肺炎確診病例45例和無症狀感染者219例，及死亡一例，疫情持續和緩。上海又創新詞「遛彎證」，部分小區出入，除了官方的健康碼、核酸報告之外，還須出示「遛彎證」。

據法廣網報導，首都經濟貿易大學副教授王暉在微博上表示，「浦東幹部學院王教授發的相片上有「遛彎證」。王暉展示的「遛彎證」，出行時間是「5月25號，12點30分至14點30分」，上頭還說僅限本街道使用。

報導稱，每張「遛彎證」的時間每個小區不盡相同，可能兩小時、四小時，也可能只給半個小時。

上海市民王先生說：「我們小區，就是出去過一次，每家每戶發一個通行證、良民證啦，就是出去四個小時，可以遛彎或者購物啊。我們小區有4000人左右吧，根本買不到東西，都搶購一空了。」

王先生說，看見普陀區管路一個居民的遛彎證」是中午11點到11點半半個小時，「半個小時連排隊都不夠啊，胡鬧。」王先生批評，當局給遛彎證或出入證，限制民眾採購，背後可能涉及利益。

王先生氣憤表示，「每個小區總有一家開超市，他們都是皇親國戚，就是一個街道啦，其他店不能開的。他就是為了撈錢嘛。做核酸也是為了撈錢，物流沒開放呀，快遞沒開放。他就是做獨家生意。你要是物流一開，快遞一開、外地菜，網上人家可以訂，全部進來，就衝擊這些人市場。」

報導指出，一位吳先生表示，當局說上海已復工復產，其實是假的，什麼復工復產，不是這回事，是很少一部分人復工，反正復工的話就是讓人住在單位裡，不讓人出來的。吳先生還指，之前還不允許下地務農，真的是禍國殃民。

復工 疫情 健康碼

上一則

逝者還核酸檢測？深圳討證明…網：難道擔心返陽？

下一則

香港維園足球場預約 六四「全日爆滿」

延伸閱讀

上海環球港復業 迎賓人員裝扮很違和

上海環球港復業 迎賓人員裝扮很違和
上海封城被迫車停機場2個月 繳完920美元停車費才放行

上海封城被迫車停機場2個月 繳完920美元停車費才放行
沒跟流浪貓保持距離 上海博士生遭校方依防疫規定處分

沒跟流浪貓保持距離 上海博士生遭校方依防疫規定處分
上海憋瘋了 李立群傳出砸爛家裡3000萬家具和骨董

上海憋瘋了 李立群傳出砸爛家裡3000萬家具和骨董

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖