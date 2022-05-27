疫情封控 上海又創新詞「遛彎證」 外出購物最多4小時

上海居民進出小區，除了持有官方給予的健康碼、核酸報告外，還要持有「遛彎證」。(取材自微博)

上海26日新增本土新冠肺炎確診病例45例和無症狀感染者219例，及死亡一例，疫情 持續和緩。上海又創新詞「遛彎證」，部分小區出入，除了官方的健康碼 、核酸報告之外，還須出示「遛彎證」。

據法廣網報導，首都經濟貿易大學副教授王暉在微博上表示，「浦東幹部學院王教授發的相片上有「遛彎證」。王暉展示的「遛彎證」，出行時間是「5月25號，12點30分至14點30分」，上頭還說僅限本街道使用。

報導稱，每張「遛彎證」的時間每個小區不盡相同，可能兩小時、四小時，也可能只給半個小時。

上海市民王先生說：「我們小區，就是出去過一次，每家每戶發一個通行證、良民證啦，就是出去四個小時，可以遛彎或者購物啊。我們小區有4000人左右吧，根本買不到東西，都搶購一空了。」

王先生說，看見普陀區管路一個居民的遛彎證」是中午11點到11點半半個小時，「半個小時連排隊都不夠啊，胡鬧。」王先生批評，當局給遛彎證或出入證，限制民眾採購，背後可能涉及利益。

王先生氣憤表示，「每個小區總有一家開超市，他們都是皇親國戚，就是一個街道啦，其他店不能開的。他就是為了撈錢嘛。做核酸也是為了撈錢，物流沒開放呀，快遞沒開放。他就是做獨家生意。你要是物流一開，快遞一開、外地菜，網上人家可以訂，全部進來，就衝擊這些人市場。」

報導指出，一位吳先生表示，當局說上海已復工 復產，其實是假的，什麼復工復產，不是這回事，是很少一部分人復工，反正復工的話就是讓人住在單位裡，不讓人出來的。吳先生還指，之前還不允許下地務農，真的是禍國殃民。