天津疫情難清零 全民再靜止核酸大檢測

天津病例增多，連日來展開全員核酸檢測。（新華社）

天津市26日晚間宣布27日全市居民再次核酸檢測 ，並要求「保持原地相對靜止」。天津1月出現中國首例Omicron變異株感染者，至今疫情 無法斬草除根。

央視新聞報導，天津市疫情防控指揮部26日發布天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部第15號通告，27日晚間7時起，天津將在全市範圍開展新一輪全員核酸檢測，凡是居住在天津市的全體居民，在當時居住地保持原地相對靜止，根據各區防控指揮部的統籌部署和街道（鎮）、社區（村）的組織安排，有序到指定地點及時主動配合進行核酸檢測。核酸結果出來前要繼續保持靜止。

法廣網報導，公開資料顯示，天津2021年常住人口約1386萬。

中新網報導，天津24日和25日分別出現17例和18例新冠本土感染者。部分市轄區26日已展開全區人員核酸檢測。

今年1月8日，天津出現中國首例Omicron變異株的感染者，並迅速傳播。疫情防控的影響反映在經濟表現，天津第1季GDP成長率僅0.1%，在中國4大直轄市中排名最末。

另據本報系聯合報報導，近月本土疫情重燃，當局為貫徹「清零」目標，不斷加碼防疫管控措施。據北京 市公安局房山分局26日晚間通報，當地20名村民，因在25日下午分為5桌聚集打麻將，造成疫情傳播風險，已被依法行政拘留。

北京市公安局房山分局官方微博「平安北京房山」表示，當前，房山區正處於抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時期，但仍有個別人員，不遵規守法，私自聚集，給疫情防控工作帶來危害。

通告指出，25日下午，該村沙某某（女，55歲）等20名村民，仍違反管控規定，在沙某某家中分為五桌聚集打麻將，造成疫情傳播的風險。目前，沙某某等人均已被房山公安分局依法行政拘留。

另外，中新網報導，據北京衛健委官方微信消息，26日0時至24時，北京新增22例本土確診病例(含2例無症狀感染者轉確診病例)和7例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增一例境外輸入確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。治癒出院31例。