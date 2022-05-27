又過招？習近平宣示經濟光明 李克強大談經濟不保

國家主席習近平25日向世界宣示「中國經濟發展前景一定會更加光明」。（新華網）

國務院總理李克強 25日下午號召10萬官員在「全國穩住經濟大盤電視電話會議」裡憂心中國經濟困難。不過同日上午，國家主席習近平 才剛在黨媒向世界宣示「中國經濟發展前景一定會更加光明」。引來外媒解讀這是習李又一回合「過招」，預料習近平面對「10萬大軍」，在經濟政策上恐「讓李」。但也有評論稱李克強是由習近平授意開會總動員挽救經濟，成功解決，功勞在習，反之則由李克強背鍋。

法廣網報導，中共黨媒人民日報25日頭版頭條刊登新華社記者署名文章，標題是「中國經濟發展前景一定會更加光明 —— 習近平總書記引領統籌推進高質量發展和高水平安全述評」，近7000字文章描繪在習近平核心統籌下的各項發展，包括應對烏克蘭事件和維持新冠疫情 「清零」等，顯見中國正在復興，並向世界宣示「中國經濟發展前景一定會更加光明」。

不過同日下午，分管經濟的李克強罕見召開10萬官員與會的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，並在會中稱受疫情和俄烏衝突等超預期因素影響，4月以來，經濟在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時更大，必須將「穩增長」放在「更重要」位置，否則「經濟有滑出合理區間的危險」，情況「刻不容緩」。

報導說，同樣一個25日，李克強在視像會議上描述的經濟困局，和習近平描繪的光明前景明顯不同調。而李克強聲勢浩大的視像會議，內容只刊登在人民日報頭版的下半部，只有約1200字的報導更需要分在頭版和第四版刊出；頭版上半版則全是習近平天下。

報導引述學者林和立認為，一個國務院會議有全體副總理出席，過去未見，而一起出席的又有四至五名國務委員，有「曬馬」（註：粵語，集合兵馬）的味道。究竟是李克強要就習近平的美好預測做出糾正和補救，抑或是黨內鬥爭，見仁見智。但李克強此次的10萬人視頻會議，反映了黨內兩條路線互相傾軋，李克強更第一次半公開地批評「清零」政策，頗不尋常。

不過，林和立表示，他不相信「反習陣營」會令習近平在20大連任的美夢落空，李克強也沒有成為反習「共主」的魄力。他估計，現時形勢只會令習近平在經濟政策上和人事上稍做退讓。

不過，另一名時事評論員劉銳紹認為，習近平絕不會在人事上退讓或鬆動，必然是「牢牢掌握」；即使是經濟政策，也只會是微調，不是政策性改變，甚至可能只是權宜之計。李克強的視像會議必然是得到習近平的首肯或至少知悉，由李操刀去總動員挽救經濟，成功解決，則功勞在習；反之則由李克強背鍋。