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李克強「最嚴厲的警告」：中國經濟有跌出合理區間危險

中國新聞組／北京27日電
國務院總理李克強要求保持經濟運行在合理區間。（新華社）
國務院總理李克強要求保持經濟運行在合理區間。（新華社）

中國國務院召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，媒體稱全國有超10萬名官員與會，規模之大歷來罕見。港媒報導，市場流傳國務院總理李克強在會上指出，中國經濟有「跌出合理區間的危險」，要求各部門採取措施，確保經濟在第二季取得正增長。美媒稱這是李克強對中國經濟發出迄今為止最嚴厲的警告，估計中國今年經濟成長可能僅4.5％。

據新華社報導，李克強在這場會議中表示，中國經濟困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大，要求把「穩增長」放在更加突出位置，努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間。

香港明報報導，市場上流傳李克強在會中的發言是，自本月初至20日，中國發電量、運輸量和新增貸款等三項「克強指數」均為負增長。雖然本月以來部分地區推行復工復產，但經濟勢頭比較脆弱，很多中小微企業反映已到了存亡關頭。要扭轉經濟指標在5月負增長的走勢，需要很大力量。目前中國經濟有跌出合理區間的危險，作為大型經濟體，若不付出巨大代價和更長時間，將難以再回到合理增長區間。

李克強明確要求各有關部門和各地方政府要採取措施，爭取經濟在6月穩定上升。他並稱中國經濟在第二季達到正增長的目標不高，即使是明顯低於今年初提出的全年增長目標5.5%，「但從實際出發也必需這樣做」。多數投資機構已將中國今年第二季經濟成長率下調至約1%至2%。

彭博資訊報導，李克強對經濟發出迄今為止最嚴厲的警告，強化了經濟學家對中國今年愈來愈難達成5.5％左右成長目標的看法。受訪經濟學家預計，中國今年經濟將僅成長4.5％，其他機構甚至預測可能只成長3.2％。

李克強談話內容發布後，中央和地方已動起來。中國相關部門昨天發布新政策，支持外貿企業「保訂單」，並確保航空公司現金流穩定。深圳也率先宣布鼓勵汽車消費等九大方面促進消費，包括對新購置符合條件新能源汽車並在深圳上牌的個人給予最高不超過人民幣一萬元補貼等，確保達成第二季經濟正增長的目標。

另在國務院指示有序增加國際客運航班後，第一財經報導，南方航空、國際航空和海南航空已收到中國民航局新增的國際航班額度配置，這代表2020年3月29日起為防疫實施的「五個一」政策被打破，更多國際航班將恢復。「五個一」是「一國僅限一家航空公司、一週僅限一條航線一個航班」，施行後中國每周國際航班大幅縮減至不到134班。

李克強 國務院 汽車

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