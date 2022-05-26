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上海環球港復業 迎賓人員裝扮很違和

記者陳言喬／即時報導
上海大型商城環球港26日復業，門口站在兩個大白，還放著單枝的鮮花，看不出有喜慶的熱鬧感。（微信截頻）
上海大型商城環球港26日復業，門口站在兩個大白，還放著單枝的鮮花，看不出有喜慶的熱鬧感。（微信截頻）

上海疫情好轉，商場陸續重啟，位在普陀區大型商場上海環球港26日上午舉行復業儀式，但遲至下午2時顧客才得進入。但進一趟商城不容易，得有出入證、商城邀請卡、手機綠碼及48小時核酸檢測陰性，四缺一不可。

上海環球港是上海大型商城，它的復業引起多人關注，依計畫於5月26日10時恢復線下營業。據網傳的照片顯示，身穿紅衣戴著白色口罩的禮賓人員在門口迎接，門口還有大白們像站衛兵一樣的管制出入。

網友稱，上海煙火氣回來的標準未免太低了，門口陣仗站立的服務人員裝扮有違和感，一旁還放著單枝的鮮花，不見顧客踪影，一整個肅穆，看不出有喜氣的氛圍，感覺還沒回到「陽間」。

還有網友質疑，環球港開業了卻無人能進，只見迎賓服務員，沒有按時恢復營業，是否為「擺拍」？

上觀新聞報導，上海環球港母公司月星集團表示，環球港嚴格落實場內人員閉環管理措施，實行「2+1」檢測（兩次抗原檢測+一次核酸檢測），每日營業前，全部人員核酸和抗原雙陰才開門。由於26日商場幾位員工的核酸檢測報告未及時出來，所以商場定14時開門營業。

為疫情防控的需要，商場採取限流措施，消費者需要持有邀請卡才能入場。環球港實行限流管理，設置一個顧客入口和一個顧客出口，人員單線流動。消費者需要規範佩戴口罩，並出示出入證和商場邀請卡，在入口處掃描「場所碼」或「數位哨兵」，在顯示綠碼及48小時內核酸檢測陰性結果方可入場。

上海大型商城環球港26日復業，迎賓服務人員的裝扮讓人有違和感。（微信截頻）
上海大型商城環球港26日復業，迎賓服務人員的裝扮讓人有違和感。（微信截頻）

檢測 疫情 口罩

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