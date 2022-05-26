吉林延邊大學徵科研助理 博士畢業薪水只給4千人民幣

吉林省延邊大學新增科研助理職位吸納畢業生就業，博士研究生畢業每月薪資人民幣4000元。（取材自延邊大學網站）

中國吉林省延邊大學新增科研助理職位吸納畢業生就業 ，據校方介紹，博士研究生畢業每月薪資人民幣4000元（約597美元）、碩士研究生畢業每月人民幣3000元（約448美元）、本科畢業每月2500元，按月發放。但要求的學歷配上這樣的薪資條件顯然並不優渥，引發網友吐槽，「（人民幣）4000每月，還給博士學位嗎？」、「太少了。」

據延邊大學就業信息網消息指出，科研助理是指從事科研項目輔助研究、實驗（工程）設施運行維護和實驗技術、科技成果轉移轉化及學術助理和財務助理等工作的人員。校方稱，學校為科研助理繳納社會保險 ，其中，單位繳納部分由學校統一處理，個人繳納部分在科研助理每月薪資中扣繳。

徵才公告指出，科研助理職位聘用期限一般以完成相應科研項目為期限，也可簽訂一年的固定期限合約，最多可續聘一次。科研助理聘用期間，不允許在職攻讀碩士及以上學歷、學位。對考取碩士及以上學歷、學位的，須及時通知人力資源管理處，並在入學前辦完解除聘用合約手續。

近期已有多所中國高校面向2022年應屆畢業生公開招聘科研助理。其中，宿州學院介紹，科研助理的選聘遵循公開招聘、雙向選擇、平等自願、擇優聘用的原則，主要對象主要是當年應屆高校畢業生，含博士研究生、碩士研究生、本科生，而貧困縣的貧困生畢業時若未解決就業問題者，優先選擇。

宿州學院指出，科研助理勞動合約原則上一年一簽，合約期限不超過一年，合約期滿後，可以根據項目任務情況續簽且僅可續簽一次。科研助理薪資待遇及社會保險等費用均從科研項目經費中的「勞務費」科目和結餘資金籌集，其薪資標準參照學校同級別人員薪酬，由項目團隊與人事部門商定，執行協議工資，薪資不得低於安徽省宿州市最低薪資標準。

中南民族大學馬克思主義學院2022年科研助理職位招聘公告指出，按照職位職責和工作任務的具體要求確定科研助理薪酬標準，本科生每月人民幣3100元，研究生每月人民幣5000元。

不少中國網友對延邊大學的徵才消息嗤之以鼻。有網友表示：「博士畢業（人民幣）4000塊，一年一簽，為啥不去送外賣」還有網友說：「我沒看錯吧？4000一個月，還不如館子裡打工的。」

但也有網友替延邊大學抱不平，「（人民幣）4000是基本工資 。你不知道有技術津貼，崗位津貼，住房補貼等等一系列補貼嗎？？？這些算下來一月至少8000以上。」