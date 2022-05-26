疫情衝擊… 知乎裁員30% 周五通知周一走人

知乎大規模裁員最多30%。圖為知乎創辦人兼CEO周源 。 （新華社資料照片）

中國最大問答網站「知乎」傳出大規模裁員 ，覆蓋技術、商業化、教育和社區等多項業務。有被裁員工透露，上周五（20日）接到裁員通知，周一（23日）已不須上班。消息指，根據部分團隊被裁人數占比，多名知乎員工估算，本輪裁員規模在20%至30%之間，覆蓋技術、商業化、教育和社區等多項業務。

香港01報導，部分已收到被裁通知的員工稱，目前是居家辦公，但裁員都是私下現場溝通。半個月前公司內部曾有過相關傳聞，但20日開始突擊裁員，「周一就不用上班了，因為相關的工作權限都被關閉了」。

知乎回應稱，相應情況屬於正常的業務和組織優化調整。知乎不斷招聘核心崗位的優秀人才，為用戶提供更好的體驗。

今年2月和4月，知乎曾傳出視頻部門被降級，近百人團隊，或轉崗或被裁員。當時，知乎否認視頻業務上有裁員計畫，並歡迎視頻業務的優秀人才加入。

今年2月，知乎曾發過內部郵件宣布進行組織架構調整，其中提到，知乎業務分為四大主線，視頻部門不再是一級部門，和產品部門被拆分合併到社區等一級部門。同時，教育部 門成為一級部門。

中國財新報導，據多名被裁知乎員工指，公司提出的賠償方案為「N+1」，且包含不少高管。

另據中央社報導，中國大學應屆畢業生今年預估有1076萬人踏出校園，在疫情 衝擊、經濟疲弱影響下，競爭愈加激烈。據統計，最受應屆畢業生青睞的行業，仍是近期頻傳裁員的網路產業。

21世紀經濟報導25日引述獵聘大數據研究院「2022應屆大學畢業生就業數據報告」指出，這屆畢業生對於中小企業職缺接受意願度提升；就業意願仍集中在科技和網路產業，傳統金融業吸引力下降。

據報導，中國採取清零政策應對疫情，強硬防控手段綁死個人生活，封城帶來民眾收入下滑、工作難找等負面影響，年輕一代「潤學」潮流加速中。潤學取於英文run諧音，意指討論離開中國、移民他國的方法與消息。

紐約時報報導，疫情清零政策正使中國80後年輕一輩成為最不幸的一代，官方執著清零，嚴重破壞人們生活，收入下降、工作難找，生活重心全繞著頻繁的核酸檢測打轉，專制氣氛滲透個人生活，許多年輕人對此反感，甚至說「不把小孩帶到這個國籍、這片土地是我能做的最大的功德」。

紐約時報評論，中國年輕一代潤學加速中，卻又顯得遙不可及，因為中國持續收緊出境措施。根據5月10日中國國家移民管理局黨組會議內容，必須嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。