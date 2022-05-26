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上海小區破開大門「自行解封」 鼓舞全徐匯

中國新聞組／北京26日電
上海許多居民仍被困在小區無法解封。(Getty Images)
上海許多居民仍被困在小區無法解封。(Getty Images)

因應疫情趨緩，上海邁入朝向常態化防控轉化階段，但上海許多居民仍被困在小區無法解封，形同遭到「禁足」。匯賢居小區22日打響「自行解封」第一槍，眾多居民前往街道辦「討說法」；在嘉里華庭小區，有義大利僑民衝出小區抗議，一度與公安對峙。

據聯合早報與中國社交平台微博、微信上消息，上海徐匯區的匯賢居小區居民在22日晚間聚集在鐵欄大門，要求居委會打開環形鎖，居委會看到聚集的人多，立馬答應撤鎖。

大門打開後，居民在歡呼聲中蜂擁而出。隨後，眾多居民步行至徐匯區湖南路街道辦的辦公樓「討說法」。

據傳，雙方達成全員再做一次核酸檢測的協議，達標就進入申請無疫社區的程序。23日上午，小區如願解封，多人自由外出。

事後微信廣傳一篇文章指出，匯賢居內居住許多外國人，他們維權意識強烈，帶領社區居民破開大門、獲得正當權益的，正是居住在此的法國人。

不過，多名自稱是匯賢居的居民在微信朋友圈上闢謠，匯賢居鼓舞了全徐匯，但跟法國人無關，是自己人爭取的。

另一個不滿被長期「禁足」的小區是位於長寧區豪宅區域的「嘉里華庭」。根據自由亞洲電台等媒體報導，嘉里華庭從4月11日以來，一直被畫為防範區；但是居民只可在小區內活動，每戶指定一人，七天兩次限時、分批前往超市購物、藥店配藥等。

24日嘉里華庭的義大利僑民衝出小區抗議圍封，並一度與公安派出的四輛公安車對峙。之後，義大利領事館職員趕到，公安其後撤退，小區獲得解封。

另據自由亞洲電台報導，中國對這一輪新冠疫情實行清零政策、全域靜止管理，大數據怎樣衡量這種靜止狀態？上海一家公司的微信公眾號「城市數據團」13日發布的一篇文章「2億人口在4月靜止」試圖回答的問題，但這篇文章14日在微信上被404，無法查看。微信給出的理由是「接到相關投訴，此內容違反「互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定」。

另據健康上海報導，5月25日0—24時，上海新增本土確診病例48例、本土無症狀感染者290例，新增死亡1例。

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