不滿封校太久… 北京兩高校示威喊「放我回家」 校方放人了

北京師範大學24日晚上爆發學生示威，行動主題是「放我回家」。(視頻截圖)

北京 嚴格防疫，下令所有大學封閉管理，引發學生不滿。繼北京大學後，中國政法大學及北京師範大學23至24日有數百名學生聚集遊行 ，要求校方准許離校返家，據傳兩校已同意學生訴求，事件已經平息，而北京市衛健委主任于魯明則因涉嫌嚴重違紀違法，遭到免職。

據自由亞洲報導，北京市海淀區政府於5月21日宣布全區實行封控措施，任何人非必要不能出戶。位於海淀區北京政法大學和北京師範大學23日開始停止授課。這一消息首先引發北京政法大學的學生不滿，學生們發出「法大人站起來」的海報，號召學生於當晚八點在學校主樓前聚集，打開手機 電筒或圍觀。學生提出的四項要求包括，准許學生選擇返鄉，明確期末考試方式、時間，要求信息透明，校務公開等。

網傳北師大的一份集會號召書提出24日晚8點聚集，參與者戴上口罩和帽子。堅決不要暴力行動，並以中國第一次農民起義，陳勝吳廣的暗號「大楚興，陳勝王」為號。根據網傳畫面顯示，數百名學生舉著手機並打開燈光，同時播放校歌，一同在校園內繞行，最後在體育館前聚集，一度與校方人員對峙。

這是自5月16日北京大學萬柳校區學生聚集事件後，再次發生的同類事件。據知情人士分析，距離六四33周年愈來愈近，北京大學校園接連發生學生聚集抗議事件，雖然不涉及政治，但也讓校方緊張，疏導學生是當下最好的解決辦法。

另截至25日下午3時，北京市過去24小時新增51宗本土確診，北京當局決定，今年中、高考將如期舉行。北京市衛健委主任于魯明則因涉嫌嚴重違紀違法，被免職接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。