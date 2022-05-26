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醫保不支付常態化核酸檢測 地方財政恐破產

中國新聞組／北京26日電
中國常態化的核酸檢測需求下，地方財政負擔將加重。圖為北京市朝陽區望京地區的一處核酸檢測點。（中新社）
中國常態化的核酸檢測需求下，地方財政負擔將加重。圖為北京市朝陽區望京地區的一處核酸檢測點。（中新社）

全國各地仍在執行大規模核酸檢測，且已逐漸步入「常態化」，但中國國家醫保局卻發文給各地政府，強調不可用醫保支付這些檢測費用，換言之，即是重申要求各地政府自行以財政負擔，但此舉勢必讓已嚴重惡化的地方財政亮紅燈，不過有網民諷「上有政策下有對策」。

中央社報導，中國本月初下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，多地大舉招聘檢測人員、設置PCR採樣點，規定民眾每隔兩至七天要做一次檢測，據專業機構估算，中國常態化檢測恐年耗1.45兆元人民幣(約2169億美元)，相當於2021年GDP的1.5%。

另據「第一財經」引述一位地方醫保部門的負責人表示，一些地區雖然曾經出於「應急」有過使用醫保基金進行大規模核酸檢測的做法，但後來主動叫停了這種做法，改由財政負擔。另外，有一些地方已經明確了核酸檢測費用的財政資金來源，如5月25日，南京市財政局在其官網發布文章稱，南京財政統籌安排資金支援疫情防控，明確規模核酸檢測經費結算政策。

中國步入常態化疫情防控下，大規模檢測的成本不可小覷，此前中國國務院聯防聯控機制已經要求大城市建立「15分鐘核酸採樣圈」，做到核酸檢測常態化，若相關費用都要由地方財政支出，對於財政困窘省份勢必是個考驗。

對醫保局的政策，有網民嘲諷「做核酸檢測的公司贏麻了」、「好多做核酸檢測員的上市公司毛利率和淨利率越來越高了」，也有人質疑「地方財政不是真要因此破產了？」、「各地政府要自己想辦法了，大災年，省著點吧」、「上有政策下有對策，錢總不會憑空出來」。

檢測 醫保 疫情

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