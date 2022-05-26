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美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

中國內需消費崩跌 經濟學者：官方快直接發現金

中國新聞組／北京26日電
中國今年畢業生就業形勢艱鉅，僅有不到一成認為樂觀。（新華社）
中國今年畢業生就業形勢艱鉅，僅有不到一成認為樂觀。（新華社）

「動態清零」防疫政策重創中國經濟，並導致內需消費大幅萎縮。北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫等多位經濟學者，紛呼籲官方趕緊向民眾直接發放現金。有專家甚至建議，各地應按社會平均工資水準，發放一個月的平均工資。港媒則稱，近年中國高校畢業生就業越來越不容易，今年恐是20多年來最糟一年。

據中國國家統計局數據，中國4月社會消費品零售總額較去年同期大減11.1%，跌幅超過外界預期。北京大學國家發展研究院院長姚洋曾主張針對低收入群體發放現金提振消費。中國可以發一筆特別國債，若14億人每人發1000元（人民幣，下同，約149.6美元），僅需1兆4000萬元。

清華大學教授李稻葵日前在一場論壇上也指出，疫情爆發以來，很多消費下降。建議應對受影響的百姓直接給予現金補助，保持消費。

林毅夫上周在北大一場演講中表示，這兩年受疫情衝擊，中國有些家庭的積蓄已經用得差不多，不管線上或線下消費最近都出現「崩塌式下跌」。他建議在封控區向每個家庭發放1000元，以支持他們的消費。

上海交通大學安泰經濟管理學院特聘教授陸銘強調，尤其像上海這樣受疫情影響較嚴重的地區，更應盡快推出政策，穩定經濟。相較於消費券，他更贊成給受疫情影響較重的家庭或個人直接發錢。

另外，中國2022年應屆大學畢業生1076萬人創歷史新高，中國招聘平台獵聘網發布「2022應屆大學畢業生就業數據報告」顯示，高達77.35%的應屆生認為就業形勢比較嚴峻，僅有9.69%的調查人群對就業形勢保持樂觀預期，高達四成以上畢業生優先選擇到國企就業。

中央社引述香港南華早報報導指出，中國當局堅持嚴防疫清零政策，從高科技至電動車等公司行號已紛紛向社會新鮮人關上大門，準畢業生面臨就業危機，今年恐是20多年來最糟一年。

此外，雖然中國官方強力監管網路巨頭，但該行業仍受青睞，而網路對於應屆生招聘的需求量從2020屆占總量23.53%下降到2022屆的20.03%。房地產、網路、教培、金融行業等也因受強監管等因素，就業機會整體下降。電子通信、機械製造、製藥醫療行業等則增長迅速。

就業 疫情 北京

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