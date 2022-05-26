中國國務院罕見開全國電視電話會議 10萬人與會 李克強促穩經濟

總理李克強要求，穩經濟一攬子政策5月底前要發布實施細則。圖為李克強4月25日在國務院第5次廉政工作會議上發表講話。(新華社)

面對中國經濟當前危機，中國國務院 25日罕見地召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。總理李克強 在會上坦言，目前中國經濟在某些方面和一定程度上，甚至比2020年疫情 嚴重衝擊時還糟。他要求，穩經濟一攬子政策5月底前都要發布實施細則，推動穩經濟各項政策落地見效，確保經濟運行在合理區間。對中國當前經濟形勢，連樂觀的北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫也開始憂慮了。

此次會議還在各省、市、縣（區）設立分會場，按照中國全國2844個區縣估算，這次會議參與者超過10萬人。

中國財新網報導，這次會議在中國各省、市、縣都設立分會場，各級政府的主要官員都必須參加或收聽、收看。經濟觀察網指出，若按中國2844個區縣計算，此次會議的規模超過10萬人。中國國務院過去雖然也曾有電視電話會直達縣一級，但像這次「橫向到邊、縱向到底」，這麼大的陣仗還是極為少見。

今年3月以來中國新一輪本土疫情和嚴格防控措施，嚴重衝擊經濟。中國國家統計局數據顯示，4月中國工業生產、出口、投資、消費等指標全面回落，城鎮調查失業率則升至2020年3月以來最高。

對中國當前經濟形勢，連一向高度樂觀的北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫如今都感到擔憂。林毅夫近日指出，中國經濟正面臨國內外雙重新挑戰。去年第三季以來，中國經濟就進入下滑周期，今年3月後更是「雪上加霜」，疫情防控措施已影響到生產、投資、消費等各個方面，使經濟全面放緩，中國今年要實現5.5%的經濟增長目標將更加困難。

據央視新聞報導，李克強在會中強調，「發展是解決一切問題的基礎和關鍵」。要把「穩增長」放在更突出位置，著力保市場主體、保就業、保民生，保護經濟韌性，努力確保第二季度經濟合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間。

李克強指出，要確保中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完成，國務院常務會確定的穩經濟一攬子政策5月底前都要推出實施細則。

李克強稱，解決兩難多難問題是對行政能力的考驗，要在防控好疫情的同時完成經濟社會發展任務，防止「單打一、一刀切」。各地在助企紓困上政策「能出盡出」，對各類市場主體一視同仁，用市場化辦法、改革舉措解難題。

這場會議由副總理韓正主持，副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴，國務委員魏鳳和、王勇、蕭捷、趙克志等人出席。