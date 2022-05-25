華政畢業生傳就業率不到20% 校方澄清非事實 但拒透露數據

網傳華東政法大學畢業生就業率不到20%，但遭到校方否認。(取材自微博)

網傳華東政法大學畢業生就業 率不到20%，引發熱議，校方就業中心工作人員回應稱，不是真實情況；網友表示，「公立高校拿的是人民的錢就應該向人民負責，又不是保密項目，應該公開透明」，有 人說，「高不成低不就，畢業生難呀，國企事業單位飽和，私人企業又沒時間金錢培養應屆大學生。」

中國網報導，一份華東政法大學的畢業生就業統計表顯示，共有49個輔導員所帶的班級，4750人中僅有802人找到工作，整體就業率不到20%。班級就業率最高40%多，很多班級在10%左右。儘管校方澄清「不是真實情況」，但也未透露畢業生的就業率。

澎湃新聞報援引內蒙古自治區政府網站近日發布的消息顯示，截至2022年4月17日，全國高校畢業生去向落實率為23.61%，低收入 家庭等重點群體去向落實率為21.47%。

此外，據重慶日報早前報導，今年重慶市普通高校應屆畢業生達到31.2萬人，同比增加6.8萬。截至4月21日，重慶市2022屆普通高校畢業生畢業去向落實率已經達到33%左右，在中西部地區居於前列。

從這些比率看出，雖然華東政法大學否認了就業率不到20%的說法，但從全國高校畢業生去向落實率23.61%的這個數據來看，相差不是太大。

現在已經快6月份了，已經到了快要畢業的時候，就業率這麽低，該怎麽辦？難怪湖南長沙一個協警的崗位，居然有那麽多的博士和碩士研究生競相去報考，可想而知，就業形勢多麽的嚴峻。

教育部 官方數據顯示，中國2022屆高校畢業生規模首次突破1000萬人，預計達到1076萬人，比2021屆增加167萬人。就業崗位需求收緊、政策性崗位拓展空間有限、疫情導致求職和招聘受阻、就業結構性矛盾依然突出、畢業生焦慮情緒加劇，令今年畢業生就業形勢更加嚴峻複雜。