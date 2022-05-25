中國再有3個傳統農業系統申遺成功 總共18項農業文化遺產冠全球

內蒙古阿魯科爾沁草原遊牧系統。（新華社資料照片）

內蒙古阿魯科爾沁草原游牧系統、福建安溪鐵觀音茶文化系統、河北涉縣旱作石堰梯田系統，因以獨特方式利用傳統方法和知識，維護特有生物多樣性和生態系統，近日被聯合國 糧農組織（FAO）認定為全球重要農業文化遺產。至此，中國全球重要農業文化遺產增至18項，居世界首位。

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香港 文匯報報導，「大家對文化遺產的概念比較熟悉，但對農業文化遺產相對比較陌生。」農業專家表示，農業文化遺產有其獨特的價值，對發展特色文旅產業、在鄉村振興中發掘特色激活村莊有重要意義。

據報導，內蒙古阿魯科爾沁草原游牧系統位於內蒙古自治區赤峰市，是中國入選的首個游牧農業遺產地，也是全球可持續牧業和脆弱牧場管理的典範。早在新石器時代，該地區就有早期居民狩獵和游牧生活。該系統獨特的傳統生產方式和知識體系，在食物與生計安全、重要的農業生物多樣性、社會價值與文化以及傑出的生態價值、景觀等方面具有顯著特點和全球重要性。

福建安溪鐵觀音茶文化系統。(取材自新華網)

福建安溪鐵觀音茶文化系統位於福建省東南部。宋元時期，安溪茶葉經海上絲綢之路走向世界，已成為海上絲綢之路的重要文化符號。該系統具備顯著的涵養水源、保持水土、調節小氣候等生態功能。據央視網的報道，安溪鐵觀音茶文化系統首創「半發酵」烏龍茶製作技藝，豐富了世界茶葉種類；發明了茶樹「短穗扦插」繁殖技術，保持茶樹品種的優良特性；發現了鐵觀音茶樹品種，至今仍保留有鐵觀音母樹，豐富了世界茶樹基因庫。安溪鐵觀音茶文化系統的生態種植管理模式，對全球山區生態農業建設具有示範作用，安溪的茶文化傳承模式也為重要農業文化遺產保護與傳承提供了借鑒。

河北涉縣旱作石堰梯田系統。（新華社資料照片）

河北涉縣旱作石堰梯田系統集中分布在涉縣東南部，始建於元代，石堰長度近萬里，是旱作農耕文化的典型代表，被譽為「中國第二個萬里長城」。當地山區氣候乾旱、自然環境惡劣，而石堰梯田為陡坡種田創造了條件，至今仍發揮着重要作用，既給當地人提供了穩定生計，也為這個缺土少雨的北方石灰岩山區打造了生態循環可持續農業的樣板。