袁隆平團隊培育 「巨型稻」在天津插秧試種

天津首次規模化試種袁隆平團隊「超級耐鹽碱巨型稻」。（ 中新社）

由中國「雜交水稻之父」袁隆平 培育的「巨型稻」，經過一段時間的大棚育苗，日前開始在天津市寧河區正式插秧，這也是「巨型稻」在京津冀地區的首次大面積試種。

央視網報導，作為首次在京津冀地區試種的新品種，與普通水稻秧苗相比，「巨型稻」的秧苗更加粗壯。即使是從事水稻種植十多年的農戶，如此粗壯的苗種也是第一次遇到。

「巨型稻」比一般水稻要求的行距、間距要寬。這就意味著普通農機不能直接使用，但純人工插秧效率又無法提高。為解決這一難題，當地農戶在農技人員的指導下對插秧機械進行了反復多次調整，經過不懈嘗試，插秧機終於可以適用於巨型稻的種植。為確保數量、效果雙達標，現場採取了傳統手工插秧與機械插秧並行的模式，於是人與器械「共舞」的景像在稻田中上演。

今年4月，袁隆平團隊選擇天津寧河作為巨型稻的育秧地，對總計100斤稻種進行育苗。據專家介紹，巨型稻不僅具有成本低、產量高、抗倒伏、超耐鹽鹼等特性，稻稈未來都可作為飼料等途徑加以利用。不僅如此，足夠高的「巨型稻」還可以增加稻田的蓄水深度，讓水田內不僅可養殖魚、蝦，還可以養蛙、養鴨，讓立體養殖更加豐富。而面對這個被種下的新品種，已有當地的農戶躍躍欲試。