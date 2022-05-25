未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

屠呦呦。(取材自百度百科)

中國科學院近日評選新院士，網傳諾貝爾獎 得主屠呦呦教授再次落選，引發巨大爭議。屠呦呦在2015年獲諾貝爾生理學暨醫學 獎後， 觸發中國媒體及公眾對於中國院士制度的檢討。

自媒體「鬥瘤仕」指出，現年92歲屠呦呦除了諾貝爾獎，還獲得共和國勳章與國家最高科技獎，但多次參選中科院士，均沒有當選的原因是什麼？評選委員會給出了她落選的理由是：1.沒有留洋背景、2.沒有博士學位、3.沒有足夠的論文。

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屠呦呦作為中國中醫科學院的首席科學家，中國中醫研究院終身研究員兼首席研究員，1972年成功提取到了一種分子式為C15H2205的無色結晶體，命名為青蒿素。2015年10月，屠呦呦獲得諾貝爾生理學或醫學獎，理由是她發現的青蒿素，這種藥品可以有效降低瘧疾患者的死亡率。她成為首獲科學類諾貝爾獎的中國人。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，也是中醫藥成果獲得的最高獎項。

此外，她還獲得共和國勳章獲得，2016年度國家最高科學技術獎，2019年5月，入選福布斯中國科技50女性榜單。

今年2月10日，聯合國教科文組織因其在寄生蟲疾病方面的研究成果，授予屠呦呦赤道幾內亞 國際生命科學研究獎。

然而，因為沒有博士學位、留洋背景和院士頭銜，屠呦呦又一度被稱為「三無」科學家。這次的又還多了一項「罪名」：沒有足夠的論文。

屠呦呦的論文數量及其稀少，這與她和她的團隊長期埋頭於各種理論研究和試驗有關，也許上萬次的實驗才能得出一個有效的結論。

事實上，屠呦呦對於獲獎並不感興趣，屠呦呦曾表示不再申報中國科學院院士，「我感覺自己的工作還沒有做完，（青蒿素）耐藥性問題已經出現，我關心的是這個問題。」