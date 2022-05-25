中製猴痘試劑40分鐘知結果 華大基因發布成果 可檢出低濃度病毒

華大研製出猴痘病毒核酸檢測試劑盒。（取材自金羊網）

正當世衛組織警告「猴痘 」可能大流行之際，華大基因24日透露，該公司已緊急研製猴痘病毒核酸檢測 試劑盒(熒光PCR法)，助力猴痘病毒快速檢測，及時發現猴痘感染病例。在採用快速PCR擴增模式下，檢測時間短，40分鐘即可得到檢測結果。該試劑盒特異性和靈敏度高，可檢出樣本中低濃度病毒。

此外，廣州達安基因股份有限公司最新發布公告稱，其研發的產品「猴痘病毒核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）」已獲得CE註冊證書，這也意味着該試劑盒可在歐盟 國家以及認可歐盟CE認證的國家進行銷售。廣東凱普生物也在其互動平台表示，公司具備猴痘病毒的實驗室檢測能力，已形成可用於科研用途的實驗室產品，公司將持續關注該事項的動態。

香港文匯網報導，猴痘是一種病毒性人畜共患病，其病原體猴痘病毒是一種DNA(脫氧核糖核酸)病毒，屬於痘病毒科正痘病毒屬，與在人類歷史上曾肆虐數千年的天花病毒是「近親」。猴痘成為天花滅絕以來，現存於今的正痘病毒感染相關疾病中最主要的傳染病。

該疾病的潛伏期(從接觸到發病的時間)為5至21天。感染者最初會患上輕微的流感樣疾病——頭痛、發燒、發疹和淋巴結腫大。但幾天後，就會出現皮疹，通常從面部開始。皮疹通常會擴散到身體的其他部位，主要是四肢。猴痘的病變與天花感染的病變相似。該病毒主要是通過被感染動物的皮膚、呼吸道或眼睛周圍或鼻子和口腔粘膜的創面傳播給人類。

猴痘病毒核酸檢測試劑盒，為猴痘病毒感染的診治和防控提供檢測依據，幫助感染患者及時診斷，大大提高救治成功率，且猴痘病毒檢測與天花病毒、牛痘病毒、痘苗病毒等無交叉。華大PMseq病原高通量基因檢測具有自主研發的PMDB數據庫，涵蓋了猴痘病毒等1萬7500種病原體，該檢測項目與猴痘病毒核酸檢測試劑盒聯合使用，可發現潛在新病原，助力精準診斷。

另據大公報報導，中國疾控中心病毒病預防控制所研究員、國家重點研發項目「重要人獸共患病毒病跨種感染與傳播機制」首席科學家譚文傑表示，中國疾控中心已制訂了「猴痘疫情應急處置技術方案」，儲備了猴痘分子檢測試劑並對各省市疾控專業人員開展猴痘核酸PCR檢測培訓。