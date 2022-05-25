我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

中製猴痘試劑40分鐘知結果 華大基因發布成果 可檢出低濃度病毒

中國新聞組／北京25日電
華大研製出猴痘病毒核酸檢測試劑盒。（取材自金羊網）
華大研製出猴痘病毒核酸檢測試劑盒。（取材自金羊網）

正當世衛組織警告「猴痘」可能大流行之際，華大基因24日透露，該公司已緊急研製猴痘病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)，助力猴痘病毒快速檢測，及時發現猴痘感染病例。在採用快速PCR擴增模式下，檢測時間短，40分鐘即可得到檢測結果。該試劑盒特異性和靈敏度高，可檢出樣本中低濃度病毒。

此外，廣州達安基因股份有限公司最新發布公告稱，其研發的產品「猴痘病毒核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）」已獲得CE註冊證書，這也意味着該試劑盒可在歐盟國家以及認可歐盟CE認證的國家進行銷售。廣東凱普生物也在其互動平台表示，公司具備猴痘病毒的實驗室檢測能力，已形成可用於科研用途的實驗室產品，公司將持續關注該事項的動態。

香港文匯網報導，猴痘是一種病毒性人畜共患病，其病原體猴痘病毒是一種DNA(脫氧核糖核酸)病毒，屬於痘病毒科正痘病毒屬，與在人類歷史上曾肆虐數千年的天花病毒是「近親」。猴痘成為天花滅絕以來，現存於今的正痘病毒感染相關疾病中最主要的傳染病。

該疾病的潛伏期(從接觸到發病的時間)為5至21天。感染者最初會患上輕微的流感樣疾病——頭痛、發燒、發疹和淋巴結腫大。但幾天後，就會出現皮疹，通常從面部開始。皮疹通常會擴散到身體的其他部位，主要是四肢。猴痘的病變與天花感染的病變相似。該病毒主要是通過被感染動物的皮膚、呼吸道或眼睛周圍或鼻子和口腔粘膜的創面傳播給人類。

猴痘病毒核酸檢測試劑盒，為猴痘病毒感染的診治和防控提供檢測依據，幫助感染患者及時診斷，大大提高救治成功率，且猴痘病毒檢測與天花病毒、牛痘病毒、痘苗病毒等無交叉。華大PMseq病原高通量基因檢測具有自主研發的PMDB數據庫，涵蓋了猴痘病毒等1萬7500種病原體，該檢測項目與猴痘病毒核酸檢測試劑盒聯合使用，可發現潛在新病原，助力精準診斷。

另據大公報報導，中國疾控中心病毒病預防控制所研究員、國家重點研發項目「重要人獸共患病毒病跨種感染與傳播機制」首席科學家譚文傑表示，中國疾控中心已制訂了「猴痘疫情應急處置技術方案」，儲備了猴痘分子檢測試劑並對各省市疾控專業人員開展猴痘核酸PCR檢測培訓。

猴痘 檢測 歐盟

上一則

疫情膠著 孫春蘭回防北京 天安門廣場暫封21天

下一則

拜登訪日當天 央視播「珍珠港」 網友歎：意味深長

延伸閱讀

半夜喉嚨不舒服 台北市副市長PCR陽性確診

半夜喉嚨不舒服 台北市副市長PCR陽性確診
潛在猴痘疫苗 莫德納進行臨床前試驗

潛在猴痘疫苗 莫德納進行臨床前試驗
世衛稱猴痘疫情可控 德國訂4萬劑疫苗防範

世衛稱猴痘疫情可控 德國訂4萬劑疫苗防範
猴痘蔓延 猶他州、華盛頓州也出現疑似病例

猴痘蔓延 猶他州、華盛頓州也出現疑似病例

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況