上海加快解封 6月起全面恢復線下營業

上海商業活動正在緩步恢復中。圖為浦東前灘太古里購物中心內的一家咖啡店，近日有消費者前往領取網路訂購的外帶飲品。（新華社）

上海疫情 持續降溫，逐步解封，官方通知，購物中心、超市等場所從6月1日起，全面恢復線下營業。根據規畫，無疫情風險的區域將分成兩階段執行，分批有序恢復線下營業，5月31日前，客流總量不超過最大承載量的50%。6月1日後，全面恢復線下營業，客流總量不超過最大承載量的75%。

上海市衛健委通報，上海24日新增本土確診44例、新增本土無症狀感染者343例，其中32例確診病例為早前無症狀感染者轉確診，當日新增新冠感染者較前一日再減少，降至不到500例，且社會面未發現感染者。

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，23日上海全市「封控區」涉及人口數已降至約42萬人，「管控區」約147萬人，「防範區」涉及人口則已達到約2135萬人。

上海市商務委指出，在5月31日前，餐飲服務實行線上、線下外賣；理髮、洗染服務實行線上預約、線下錯峰限流等措施，客流總量不超過最大承載量的5成；家政、家電維修服務，5月22日後逐步恢復經營。上海不少購物中心正在加速籌備復商復市。

上海市疾控中心副主任吳寰宇24日表示，為做好社會面疫情防控，全市疫情防控體系保持開啟狀態，一旦發現陽性感染者，立即啟動應急響應，按照「屬地責任制」和「首接負責制」原則，市區協同聯動，落實扁平化指揮，快速、精準、規範地做好疫情應急處置工作。