核酸兒歌 恐嚇兒童確診進棺材 網：這種宣傳太弱智

中國出現幼稚園教材，「做酸酸」，被網友在微博上罵到爆。（取材自微博）

新浪微博上，近日有不少中國網民轉發幼稚園有關推廣做核酸檢測 的兒歌，歌曲灌輸孩童「做酸酸（核酸）、防冠冠（新冠）」，中國網民認為這種宣傳太弱智，根本是光怪陸離，呼籲「救救孩子」。

來源：YouTube

這首改編兒歌用幼兒化的語言描述做核酸檢測，紅色蓋子的採集試管和白棉簽化身為「紅管管、白簽簽」，要小朋友「排隊一起做酸酸。做完酸酸吃飯飯，吃完飯飯等單單。單單出來，繼續排隊做酸酸。在家待著防冠冠，木事（沒事）不能胡轉轉。胡轉可能得冠冠，鬧滴不好躺板板。（鬧得不好躺棺材）」。

不少網友轉發和留言表示，「對這麼小的娃娃搞訛詐恐嚇真的好嗎？」「每個人的人生就為了等核酸，人的生命力就在這等待中耗盡，哎！人生就一個等字了得?」、「救救孩子，」還有人直接表示這是「2022年疫情 下的光怪陸離」。

也有網友質疑，這個兒歌到底是不是學校課本，質疑這是P圖。但也有人認為，不管是不是P圖，把核酸檢測變成孩童生活的常態，本身就很可悲。

還有網友認為，這是繼「我們一起打疫苗 」防疫神曲後，「做酸酸 防冠冠」又是一個抗疫神曲。