我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

核酸兒歌 恐嚇兒童確診進棺材 網：這種宣傳太弱智

記者賴錦宏／綜合報導
中國出現幼稚園教材，「做酸酸」，被網友在微博上罵到爆。（取材自微博）
中國出現幼稚園教材，「做酸酸」，被網友在微博上罵到爆。（取材自微博）

新浪微博上，近日有不少中國網民轉發幼稚園有關推廣做核酸檢測的兒歌，歌曲灌輸孩童「做酸酸（核酸）、防冠冠（新冠）」，中國網民認為這種宣傳太弱智，根本是光怪陸離，呼籲「救救孩子」。

來源：YouTube

這首改編兒歌用幼兒化的語言描述做核酸檢測，紅色蓋子的採集試管和白棉簽化身為「紅管管、白簽簽」，要小朋友「排隊一起做酸酸。做完酸酸吃飯飯，吃完飯飯等單單。單單出來，繼續排隊做酸酸。在家待著防冠冠，木事（沒事）不能胡轉轉。胡轉可能得冠冠，鬧滴不好躺板板。（鬧得不好躺棺材）」。

不少網友轉發和留言表示，「對這麼小的娃娃搞訛詐恐嚇真的好嗎？」「每個人的人生就為了等核酸，人的生命力就在這等待中耗盡，哎！人生就一個等字了得?」、「救救孩子，」還有人直接表示這是「2022年疫情下的光怪陸離」。

也有網友質疑，這個兒歌到底是不是學校課本，質疑這是P圖。但也有人認為，不管是不是P圖，把核酸檢測變成孩童生活的常態，本身就很可悲。

還有網友認為，這是繼「我們一起打疫苗」防疫神曲後，「做酸酸 防冠冠」又是一個抗疫神曲。

檢測 疫情 疫苗

上一則

中國迫害維族新證據? 14國際媒體曝文件 北京斥謠言

下一則

採買好難 上海1300戶小區只發100出入證 限時還得代買

延伸閱讀

疫情以來首度 天安門廣場暫停參觀21天

疫情以來首度 天安門廣場暫停參觀21天
5人自上海開車回西安稱來自蘇州 核酸均陽性遭立案偵查

5人自上海開車回西安稱來自蘇州 核酸均陽性遭立案偵查
中國「核酸兒歌」惹議 恐嚇兒童若得新冠會躺進棺材

中國「核酸兒歌」惹議 恐嚇兒童若得新冠會躺進棺材
汪小菲疑同居 張蘭：打死不認張穎穎當兒媳

汪小菲疑同居 張蘭：打死不認張穎穎當兒媳

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況