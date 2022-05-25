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59元肯德基套餐可達鴨炒到500 員工：別再打電話 我們不是全聚德

記者林汪靜／綜合報導
肯德基21日推出兒童節套餐搭配寶可夢聯名玩具，其中的可達鴨款不僅多家門市斷貨，還出現「代吃」和炒作價格的現象。（取材自中新經緯）
肯德基21日推出兒童節套餐搭配寶可夢聯名玩具，其中的可達鴨款不僅多家門市斷貨，還出現「代吃」和炒作價格的現象。（取材自中新經緯）

「不要再打電話問有沒有鴨子了，我們是KFC，不是全聚德。」繼泡泡瑪特「Dimoo」後，呆萌的「可達鴨」網上掀起全民找鴨潮，這個讓人為之瘋狂的玩具，是肯德基21日推出的兒童節套餐搭配玩具之一，購買59元（人民幣，下同，約8.9美元）至109元的套餐，即可獲得隨機一款玩具，可達鴨為其中一款，目前不僅多家門市斷貨，二手市場還出現「代吃」和炒作價格的現象。

來源：YouTube

中新經緯報導，在深圳寶安區生活的杜先生表示，自己在兒童節套餐開賣第一天上午，幾乎跑遍了家附近的每一家肯德基門店，得到的都是「可達鴨缺貨」的答案。而陳女士23日前往浙江金華的肯德基門店，得知可達鴨缺貨，下次補貨時間不知。在上海，目前有許多小區發起了團購肯德基兒童套餐，但還是「一鴨難求」。

為了獲得玩具，不少人一次購買多個兒童套餐賣「黃牛」，在二手交易平台上，肯德基寶可夢玩具，尤其是可達鴨玩具的銷售連結比比皆是，可達鴨的價格從100元到500元不等，還有部分賣家放出多個可達鴨的庫存照片。以500元來算，僅一個套餐內玩具的價格，就已經是套餐本身價格的8倍多。

此外，還有人在網路上掛出「代吃」的招牌，即買家出錢購買套餐，賣家吃掉套餐內食物並郵寄玩具，有人稱「熱量歸我，玩具歸你」，部分代吃的價格已高出套餐本身售價。

「不要再打電話問有沒有鴨子了，我們是KFC，不是全聚德」，「你好，這裡是麥當勞，我們沒有可達鴨」。從這幾天社交網絡上流傳員工無奈問答的段子，足以證明這只可達鴨比瘋狂星期四還要瘋狂。

界面新聞報導，可達鴨是日本任天堂公司遊戲系列「寶可夢」中登場寶可夢的一種，從2017年起，肯德基每年兒童節的時候都會推出包含皮卡丘、可達鴨在內的玩具套餐。

網紅李佳琦日前在直播間首發肯德基兒童節寶可夢家庭歡享餐，三款玩具一上桌，兩位主播的目光便被可達鴨吸引，李佳琦笑說「它太欠揍」，並斷言會成為今年的爆款玩具，當時就有直播間的觀眾在評論區喊「好想要」。

時隔不到半年，肯德基的聯名IP玩具再次引發熱潮。對於各地「可達鴨」缺貨引發網上炒作，肯德基官方App發布公告稱，對於近期有人加價出售肯德基玩具，公司不予支持。此次玩具個別款式數量有限，加之供應、物流等原因，正在緊急調配中。

在二手交易平台上，可達鴨玩具的價格從人民幣100元到500元不等。（取材自中新經...
在二手交易平台上，可達鴨玩具的價格從人民幣100元到500元不等。（取材自中新經緯）

肯德基 麥當勞 任天堂

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