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採買好難 上海1300戶小區只發100出入證 限時還得代買

中國新聞組／北京25日電
每一個小區出入證形式都不一樣。（取材自上海廣播電視台）
每一個小區出入證形式都不一樣。（取材自上海廣播電視台）

上海雖然多處解封，但有的小區居委會以防疫管控為由，仍扣發「出入證」嚴控人流。有的小區傳出1300戶居民只發100張出入證，有的小區一棟樓只有一名代表能出門，在放行採購的一個半小時內，還要幫15戶人家買東西，有住戶嘆：「我覺得這個困難很大」。

即然已是防範區，為何需要限時限人不能夠自由出入？是否是街道、居委層層加碼？難道為了出門還要「搖號」？為了證實網上傳言，「新聞坊」實地探訪幾個小區。

位於浦東福山路上的市新小區，3天前成為了防範區，封控了近2個月的居民，終於等來了出門的機會。但尷尬的是，擁有1300戶居民的小區，僅發放了100張出入證。

住戶認為，既然是防範區、社會面清零了，那麽應該每戶一張錯時錯峰出去。住區志願者也認為每一個樓棟只有兩個名額肯定不夠。

市新居民區黨總支書記李娟指出，出入證其實每家每戶都有一張的，但是沒有發到所有人手上，有需要的住民可以到居委會來登記。但李娟還是建議居民「非必要不外出」。

隨著疫情形勢向好，截至5月22日，上海防範區已經超過6萬個，涉及人口數約2120萬人，防範區居民如何出門？怎麽出門？目前確實存在不一樣的標準。

寶山區羅店鎮羅南二村的區裡，一棟樓只能由一名代表出小區採購一個半小時。只是開放的三家超市都在4、5公里之外，外出的代表只能步行或騎車，還得幫其他15戶人家買東西，困難度不小。

閔行區浦錦街道則是傳出每4天可外出一次、４個半小時的規定，有居民自我安慰「被關久了以後，要求就會很低」，只要能出來一下也很滿足了。

閔行區浦錦街道辦事處主任徐豪指出，他們把街道劃為三個片區，對放開的人流進行了測算，在一個片區，一個上午，大概不超過1.8萬人，在這個區域裡面流動，「我們總體感覺這是可控的」。

越來越多的商鋪開業，可容納的居民也就越多，街道方面表示，下一輪開放的力度會更大。不少居民也期待能早日自由出入，告別憑證出門的日子。

居民為應該每戶發出入證錯峰出門。（取材自上海廣播電視台）
居民為應該每戶發出入證錯峰出門。（取材自上海廣播電視台）

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