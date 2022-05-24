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「又穿宮古海峽回東海」 日媒關切遼寧艦動向

中國新聞組／北京24日電
日媒報導稱，5月21日中國航母遼寧艦遼寧艦編隊穿宮古海峽駛回東海。（取材自環球時報）
日媒報導稱，5月21日中國航母遼寧艦遼寧艦編隊穿宮古海峽駛回東海。（取材自環球時報）

日本近日緊盯中國航母遼寧艦在西太海域的艦載機起降訓練，日媒稱5月初起，自衛隊共觀測到遼寧艦艦載戰鬥機等起降超300次。日本防衛省綜合幕僚監部近日又發布消息稱，22日在「宮古島以東」海域發現中國航母遼寧艦等7艘艦艇穿過宮古海峽，返回東海。

環球網綜合幕僚監部的消息稱，日本海上自衛隊當地時間21日上午10時許至下午5時許期間，在宮古島以東約170千米至約220千米海域處發現中國航母遼寧艦及其他6艘中國艦艇。這7艘中國海軍艦艇隨後穿過宮古海峽向西北方向行駛，駛向東海。消息稱，日本方面曾於5月1日在東海發現這7艘艦艇，當時這些艦艇穿過宮古海峽南下。

消息還稱，日本自衛隊艦艇、飛機對遼寧艦等7艘中國艦艇實施了警戒監視、情報收集任務。

據悉，日本緊盯中國航母遼寧艦在西太海域艦載機起降訓練，日媒稱5月初起，自衛隊共觀測到遼寧艦艦載戰鬥機等起降超300次，日本防相岸信夫連番就遼寧艦表態稱關切。

對於日本對遼寧艦如此高級別的關注，一位匿名中國軍事專家表示，最近一段時間，日本方面像祥林嫂一樣喋喋不休炒作中國海軍航母正常的海上訓練純屬無病呻吟，使用「最接近」「密切關注」等字眼也是在故弄玄虛。中日是鄰居，即使中國海軍艦艇在本國近海訓練也離日本不遠，這本來是極其正常的現象，「遠離日本1萬多公里的美國派出航母在西太訓練，並駐紮日本，為什麼日本對此反而覺得正常？對中國海軍航母的正常訓練行動大肆炒作，只能說明日本的心態不正常。」

這位軍事專家指出，日本連續炒作遼寧艦的正常訓練活動，其意圖有兩方面，一是要為日本發展航母和潛艇等進攻性力量製造藉口，二是要掩蓋美日艦艇長年累月在中國近海進行偵察巡邏、軍演等炫耀武力的行動。「作為二戰侵略國和戰敗國，日本發展航母、潛艇等進攻性武器裝備和登陸作戰等進攻性武力的動向已經引起亞太國家對日本軍國主義復活的擔憂。」

日本 遼寧艦

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