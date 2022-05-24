上海封控 西瓜滯銷120萬斤 瓜農哭了：下輩子也賣不完

兩名瓜農打開一個熟透的西瓜。(取材自中青報)

「西瓜熟了，銷路卻沒了」。上海市浦東新區290畝120萬斤西瓜因為封控，導致採購商進不來，統統賣不出去，即將爛在地裡，瓜農急得都快哭了。

中國青年報報導，浦東新區宣橋鎮長春村瓜農楊再國家種了20畝西瓜，每年4月中旬左右，就有收購商、合作社來地裡批發、採購，「行情好的時候能賣到每斤7元，行情一般也能賣到每斤5元，一天能賣2000-3000斤。」

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「可是今年一個攤販都進不來，我們也出不去。」他說，上海本輪新冠疫情 發生後，一些進出田地的主要道路中斷，「被上千斤的大石塊堵住」，「我種了二十多年西瓜，第一次遇到西瓜熟透了卻賣不出去的事。」

楊再國說，瓜田附近的道路5月21日解封，本以為是好消息，但是沒有看到採購商、合作社前來採購，一打聽才知道，往年打交道的合作社也遇到了困難，「合作社不收了、賣不出去」。

一家上海本地果蔬專業合作社負責人說，楊再國等瓜農都是他的客戶，但是現在他本人還被封控在家。

他解釋，一方面是沒銷路，一些超市大客戶不進貨，另一方面通行證也是大問題，比較難辦，」。

一名瓜農說到瓜要爛在地里，哭了起來。(取材自中青報)

談起錢，瓜農朱小麥連哭了起來。這段日子，她每天都在想解封——解封了就能把西瓜賣掉。「現在有些附近的居民能出來，能零買一些。」朱小麥連說，賣給村民一般是「兩三塊錢一斤」，「一天賣的還不夠吃飯的，賣到下輩子也賣不完」，看著幾筐西瓜，她又抹起眼淚。