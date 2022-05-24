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封控在家 經濟學者月刷卡僅11元 批「不惜一切代價」抗疫

中國新聞組／北京24日電
林采宜秀出自己的帳單短訊。(取材自微博)
林采宜秀出自己的帳單短訊。(取材自微博)

中國封控衝擊消費。中國首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜說，自己5月信用卡帳單只有人民幣11.4元，招致銀行關切。她批評說「不惜一切代價」抗疫的人，是因為自己不是「代價」，言論引發網民兩極反應。

香港01報導，林采宜因封控待在上海家中，日前在微博發文，指出招商銀行私人銀行部的客戶經理打電話給她，委婉詢問「最近兩個月在用信用卡方面有沒有遇到什麼不順心的事」。

林采宜猜測，對方認為她拋棄招商銀行信用卡改用別家銀行卡，「因為即便是破產了、失業了也不至於一個月的帳單只有11.4元。」她後來回覆對方，被關在家裡兩個月了，沒有消費。

客戶經理問，難道網路上也沒有消費嗎？「我說：線下物流停了，還網購什麼呀？11.4元是購買騰訊音樂的費用，這個不需要物流。」

林采宜說，人流停了，所有服務業的消費都沒有了，物流停了，連網購的商品消費也沒有了，「一個私行客戶，信用卡月帳單11.4元，多少商戶還活得下去？這兩個月沒有在上海呆（待）著的人，真的體會不到封城的代價。」

有網民支持林采宜的看法說，「繼續靜默、繼續清零，會看到代價的」、「制定政策的人絲毫不受影響」、「說不能讓老百姓餓肚子的人，通常不會餓到自已肚子」、「明明就已經弱化為流感，非要嚴防死守，層層加碼，比2020更加變態的封控」。

有網民反對林采宜的看法，說：「支持躺平的，都是因為自己沒有成為新增死亡中的那一個」、「這算又開始質疑黨中央決策了吧」、「你們這些所謂的專家，有事噴國家，沒事事不關己高高掛起，上海這次封城就是因為你們傲慢與偏見，一味的崇洋媚外。」

林采宜在2021年1月的第九屆中國首席經濟學家論壇年會大會上，她發表「花錢就是最好的愛國方式，把錢花光為國爭光」的言論曾經引發爭議。

信用卡 封城 破產

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