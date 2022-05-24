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7+7…北京或再縮短隔離天數

中國新聞組／北京24日電
圖為中國防疫人員在北京朝陽區展開清消。(取材自微博)
圖為中國防疫人員在北京朝陽區展開清消。(取材自微博)

港媒報導，北京正考慮將入境隔離由現時「10+7」縮短至「7+7」，希望在動態清零及經濟發展之間取得平衡。而環球時報前總編輯胡錫進認為北京市政府抗疫「盡力了」，期待北京在任何情況下也不搞「全域靜態管理」。

香港南華早報報導，一名消息人士表示，北京正考慮放寬入境隔離時間，主要是應外商要求，因不少外商表示嚴格的入境措施，妨礙派駐外藉人員赴中國工作。

另一名消息人士表示，某些跨國公司代表獲簡要介紹「7+7」的新安排。

報導指出，如果上述政策在本月落實，是北京市本月第二次縮短入境隔離時間。現時北京市正加強市內防控措施，以壓低疫情，同時間考慮縮短入境隔離時間，反映北京市希望在動態清零及經濟發展之間取得平衡。不過，北京市官方至今未有相關公布。

另外，胡錫進22日晚發文稱，北京市最近兩天的新增病例持續攀升，形勢愈發嚴峻。但他認為「北京市政府盡力了」，從4月下旬開始，北京市加強管控措施，決無疏忽和僥倖；從五一開始，全市餐飲停堂食，多區陸續落實居家辦公，前天還宣布5區更嚴厲公共管控措施，這一切在北京可謂前所未有。

他還稱，值得欣慰的是，北京即使抗疫最較勁的區也沒有搞域內完全「靜默管理」，大多數市民出入生活小區自由。雖然這兩天南新園小區居民被送往各個酒店集中隔離引起震動，但「北京市為了抗疫的人性化、精準化總體上是做了很大努力的，這些努力值得尊敬」。

北京 疫情 香港

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