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封太久？ 蘋果上海代工廠員工再騷動

中國新聞組／上海24日電
蘋果代工廠廣達證實，上海松江廠發生員工騷動事件，群眾一度闖入台籍幹部宿舍鬧事。(視頻截圖)
蘋果代工廠廣達證實，上海松江廠發生員工騷動事件，群眾一度闖入台籍幹部宿舍鬧事。(視頻截圖)

逾2000萬人口的上海逐漸解封，但有些地方已連續封控近2個月。蘋果代工廠員工疑不滿封控太久再傳出騷動，這是上海封城以來第二次。美媒報導，因中國國家主席習近平堅持防疫清零，估計恐重創蘋果公司營收，蘋果打算提高中國境外的生產，越南與印度最有可能取而代之。

綜合媒體報導，蘋果電腦代工廠台資廣達位於上海松江的廠房，21日晚間傳出騷亂，有工人一度闖入台籍幹部宿舍。上百名台幹緊鎖門窗徹夜難眠，甚至有人手裡抓著一把傘，準備當有人破門而入時當防衛工具。

廣達昨日證實此事，稱與員工溝通後已經平息，相關生產線無受影響，目標仍朝向6月底100%復工。

廣達是蘋果MacBook主要組裝廠，上海廠占廣達電腦總產能20%，4月初因應當地防疫政策一度停工。這次是該廠第二度發生員工騷動事件，台籍幹部稱，可能是被封控太久，有人想返鄉或對加班費有爭議，把矛頭轉向攻擊台籍幹部洩憤。

此外，上海封城導致蘋果公司第2季營收蒙受鉅額虧損，估計銷售損失可能高達80億美元。蘋果有超過90%的產品包括iPhone與iPad及筆電MacBook，是由外國承包商在中國製造。由於上海及昆山實施封城，迫使三家當地的蘋果代工廠停產，可說是影響深遠。

目前為止，蘋果最大代工業者鴻海富士康，其位於中國河南省鄭州的最大組裝廠並未停產。

蘋果 封城 營收

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