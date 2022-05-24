防疫過頭？上海小區百人爭出門自由

上海雖然多處解封，但有的小區居委會以防疫為由，不發「出門證」，導致居民無法外出。徐匯區小區匯賢居居民為此衝出鐵門，到鄰近的街道辦抗議。（視頻截圖）

「有吵才有糖吃」，上海雖然多處解封，但有的小區居委會故意不發「出門證」，導致居民無法外出。上海徐匯區一處小區上百居民22日傍晚衝出鐵門到當地街道辦抗議，當局已讓居民23日上午出門。

根據網傳照片、視頻與對話紀錄，發生事端位在上海徐匯區高檔小區的匯賢居，由於其他小區都已解禁，居民可外出，但匯賢居卻未發下出門證，社區出入口大門還用鐵鍊鎖住不讓居民出入。

22日下午4時後，居民陸續在微信 上串連，要求大家穿好衣服下樓去「討個說法」，未久數十人齊聚鐵柵大門要求居委打開大門鐵鍊，居委見人多恐引起暴動才說，「撤鎖沒問題」。在打開大門後，上百住戶蜂擁而出，有人稱「自動解放」、「團結就是力量，終於把自己放出來了」。

眾人接著上街步行到湖南路的街道辦事處「討說法」。

小區代表指出，匯賢居已經符合解封出社區的標準，要求立即發放出門證。街道辦張姓主任稱小區19號有出艙返回人員，同時小區居民沒有做到全域100%核酸檢測 ，不符合申請無疫社區標準，故不能發放出門證。

小區代表稱，這不是上海市政府防疫 政策，若街道辦不能拿出上海市政府紅頭文件，明確規定有上述標準，那麼街道辦必須立刻給小區發放出門證。

小區代表稱，雙方約定23日早上10時，街道辦要麼帶上符合要求的市政府紅頭文件，要麼帶上匯賢居出門證。若街道辦不能做到以上事項，則匯賢居居民即刻解封，自由出入。大門不再加鎖，24小時值守大白即刻撤離。

到23日上午初步的消息是，街道辦法沒有上級的紅頭文件，小區如願解封，多人自由外出。住戶稱，大家剪掉了大門的鐵鎖鏈走上大街，三輛警車兩杠三星的都來了，街道的人之前一直躲著，最終還是出來了，所以要相信自己的力量。