京滬高校按「暫停鍵」 女大生嘶吼：放我回家

上海22日進入第二階段的跨區交通和地鐵解封，並加開火車班次，上海虹橋火車站出現離滬人潮。（美聯社）

北京 新冠疫情 持續一個月，仍未見趨緩，目前已有六個行政區要求民眾居家辦公。大學聚集的海淀區，多所大學宣布封閉，部分學校則允許學生提早放暑假返鄉。另外，已經封校兩個多月的上海高校至今仍在「暫停」，有學校在封校66天後仍然出現陽性，同宿舍女生身心俱疲的向外嘶吼：「我想解封、放我回家吧」。

北京23日新增41例本土確診病例及7例無症狀感染者。目前北京已有朝陽、順義、房山、豐台、海淀、石景山六個行政區實行居家辦公，通州、昌平和門頭溝三個行政區的重點區域和人員居家辦公，逾千萬人，而海淀區封控升級。

北京市政府發言人徐和建昨表示，實行居家辦公的區域內單位，確需到崗的，按不高於30%控制到崗率。

海淀區委宣傳部部長蕭丹則表示，該區海淀街道友誼社區已連續檢出19例陽性人員，與多個家庭之間的聚會和群眾娛樂活動有關。

蕭丹表示，海淀區要嚴格住宅小區（村）封閉式管理，嚴格24小時卡口值守，加強人員、車輛出入管理。而繼海淀之後，石景山區也宣布提升管控，除必要人員外，全區實行居家辦公，各單位實行閉環管理。

上海疫情持續下降，上海23日新增本土確診病例58例、無症狀感染者422例。

上海雖宣布進入第二階段解封，恢復跨區公共交通和地鐵 ，但上海各行政區又一再宣布全區全員核酸篩查，要求民眾「足不出戶」或「足不出區」，引發不少民眾質疑是「假解封」，「解封只在新聞報導上」。

上觀新聞報導，從3月2日的上海大學開始，上海交通大學、復旦大學和華東師範大學等相繼發布通知，上海64所高校陸續轉入校門封閉、生活自足的「戰疫」狀態。但70多天的封校過去了，74萬學生生活至今仍在停擺。

在學校「氣泡式管理」的潘藝從3月15日以來共做了36次核酸，每次都是陰性。雖然知道自己身體健康，但是81天沒踏出校門的她覺得自己的「情緒很不正常」。

封校的第66天，李昕在的校區裡都收到「發現陽性」短訊。那晚隔壁樓棟有人崩潰了，女生撕裂的聲音劃破天際：「我想解封」、「放我回家吧」，甚至是近乎絕望的喊著「封校快70天了怎麽還有陽性」。

66天的封閉裡，李昕連吃了將近一個月的盒飯。她感覺有點委屈。「我沒有任何違規行為，但封閉的壓力依舊在影響著我的正常生活」。

萬怡是上海某高校內第一個被檢測出核酸陽性的同學，當時同學們的情緒風暴席捲了她，網上盡是要公審她的憤怒。至今她沒有回到宿舍，相較身體遭受的痛苦，心理上的孤獨似乎更為沉重。