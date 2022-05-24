聯國人權高級專員晤王毅 稱新疆行非調查

中國國務委員兼外長王毅（右）23日在廣州會見來華訪問的聯合國人權高級專員巴切萊特。（新華社）

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）23日抵達中國，並在廣州與中國外交部長王毅會晤。巴切萊特此行不會到北京 ，她將訪問新疆 ，這是17年來人權高專首度訪新疆。巴切萊特表示將「討論敏感、重要的人權問題」，但新疆之行並非「調查」。中國政府表示，巴切萊特的訪問將採「閉環方式」，沒記者隨行。

美國之音報導，在為期六天的訪問中，巴切萊特將前往新疆喀什和首府烏魯木齊。聯合國人權專家指責中國在新疆拘留了100萬維吾爾 族穆斯林，並虐待他們。中國否認虐待維吾爾人。

人權組織警告說，巴切萊特的訪問有粉飾中國政府在新疆侵犯人權的危險。很多人權組織在她出發前曾呼籲暫緩訪問。

巴切萊特此行沒有媒體隨行，也不清楚她是否會被允許參觀中國政府關押維吾爾人的拘留中心。中國稱這些設施為職業技能教育培訓中心，並說，它成功地利用這些設施平息了該地區的暴力，並恢復了秩序。

上星期五，美國政府對巴切萊特在受限制的情況下訪問新疆深表關切。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華盛頓的例行記者會上說，「我們的理解是，按照計畫，她在訪問期間將受到限制，基於此，我們不預計中華人民共和國將給予對新疆人權環境做出全面和不受操縱的調查所必須具備的必要准入。我們認為，高級專員必須、而且必須被允許獨立行動，高級專員必須就人權狀況做出客觀和如實的報告。」

中國外交部發言人汪文斌昨天在北京舉行的例行記者會上表示，巴切萊特此行期間將與「各領域廣泛交流」。