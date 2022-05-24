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防疫輸入 中強調沒剪綠卡：不鼓勵個人出境

中國新聞組／北京24日電
中國移民局否認中國公民遭「剪護照」。圖為邊檢民警驗放重點航班旅客。（取材自廣州邊檢總站）
中國移民局否認中國公民遭「剪護照」。圖為邊檢民警驗放重點航班旅客。（取材自廣州邊檢總站）

中國國家移民管理局日前聲稱，沒有以停辦護照或對綠卡剪角禁止出境，昨天則強調，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親，但對參加親屬婚禮畢業禮或家庭團聚等，將及時審批證件。另外，福建安溪通告，非必要禁止出境至涉詐8國及西雙版納等滇桂邊境地區。

新京報報導，中國國務院聯防聯控機制昨天下午召開記者會，中國國家移民管理局邊防檢查管理司長劉海濤表示，為防止從境外輸入疫情，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，民眾應盡量非必要非緊急不出境。

劉海濤表示，對出境參加防疫抗疫、醫療救助、運送救災物資、運輸生活物資；重點工程項目及有組織勞務派遣、就業；從事商務、科研、留學、考試、學術交流活動；就醫、照顧探望危重病人、處理親屬喪事、照護老人兒童孕婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚、處理境外突發緊急情況等必要事由，以及其他處理緊急個人事務，移民管理機構將及時審批出入境證件，對情況特別緊急將提供「綠色通道」。

他表示，各級移民管理機構將繼續積極滿足境內外企業、中外人員復工復產的需要和其他合理的出入境需求。

據報導，劉海濤稱，各級移民管理機構將繼續依法加強出入境管理，對申請前往戰亂或局勢緊張等地方，會建議暫不出境；對使用偽造、騙取等無效證件，依法阻止出境並按規定處理；對涉嫌出境從事電詐、賭博、涉毒、涉黑等活動，會依法深入調查，堅決打擊跨境違法犯罪。

民航局飛行標準司副司長孔繁偉表示，民航局今年以來共實施航班熔斷312次，減少入境客運航班768班，有效降低境外病例輸入風險。

另外，澎湃新聞據福建泉州安溪公安微信號消息，安溪縣政府20日通告稱，堅持「非必要、不出境」原則，除非特殊情況一律禁止安溪籍人員出境至涉詐重點國家（緬甸、柬埔寨、阿聯酋、菲律賓、泰國、老撾、馬來西亞、土耳其）和雲南、廣西邊境地區（雲南省德宏州、臨滄市、普洱市、西雙版納州、廣西壯族自治區崇左市、防城港市、百色市等邊境地區）。

移民 邊境 疫情

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